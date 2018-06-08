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Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер Игорь Лях

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 21:23
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер Игорь Лях
Фото : youtube.com
О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

Заслуженный артист России Игорь Лях, сыгравший Леньку в советском фильме «Любовь и голуби», умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», — написала она в своем Facebook.

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас — Сергиев Посад). В 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Он играл в Малом театре, Театре Российской армии и Театре им. М.Н. Ермоловой.

Спустя год после выпуска из училища Лях сыграл в знаменитой комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Леньку — сына главных героев Василия и Надежды.

Всего в карьере актера 15 фильмов, среди которых «Елки 3», «Недоросль», «Святое дело», «Мой любимый клоун».

Помимо съемок и работы в театре, Лях с 2000 года преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, а с 2009-го стал худруком курса.

В 2009 году был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II за большой вклад в развитие культуры России.
Источник: zakon.kz
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