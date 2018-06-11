Казахстанцы участвуют в "Самоварфесте" в Москве

Казахстанцы принимают участие в фестивале "Самоварфест" в Москве, передает Zakon.kz.



Соотечественниками были представлены продукты казахстанского производства - детский набор для чаепития "Самовар" и культурный набор казахской национальной кухни "Дастархан".



Отмечается, что в производстве были использованы только современные красители, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами. Все изделия изготавливаются из высококачественного, прочного и экологически чистого материала.



Казахстанский комбинат игрушек располагает парком высокотехнологичного литьевого оборудования, современным участком по производству оснастки (пресс-форм). Все специалисты прошли обучения и стажировку на ведущих профильных предприятиях ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии установлен трехуровневый контроль качества продукции. Каждое изделие проходит внутризаводские эксплуатационные испытания.



На первом этапе разработаны и запущены в производство серия игровых наборов детской посуды "Поварёнок" и коллекция транспортно-строительных игрушек "Казик", включающую самосвал с опрокидываемым кузовом и многоцелевой трактор погрузчик.



Также комбинат разрабатывает и изготавливает предметно-развивающие игрушки "Экипаж", наборы для игры с водой и песком "Monstro", тематический набор "Супер-доктор", и представленные в Москве культурные наборы национальной кухни "Дастархан" с детским набором для чаепития "Самовар".



"Самоварфест" - крупнейший фестиваль русского гостеприимства. Подобное мероприятие проводится с 2017 года и объединяет более 190 народов России, ближнего и дальнего зарубежья.



В прошлом году фестиваль состоялся в саду "Эрмитаж", в этом же году мероприятие проводится в Парке Победы на Поклонной горе.



Ожидается прибытие около 150 000 зрителей, 20 000 гостей из 40 стран мира. На фестиваль также приглашены члены правительства Москвы, творческие коллективы и актеры.