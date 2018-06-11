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Назарбаева высказалась по поводу освоения денег, взятых РК в долг

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Назарбаева высказалась по поводу освоения денег, взятых РК в долг
Фото : kstnews.kz
В отчете Счетного комитета по контролю за республиканским бюджетом указывается на вопиющие нарушения законодательства, касающиеся освоения денег, полученных за счет внешнего займа.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева подняла ряд вопросов касательно доходной части республиканского бюджета и уровня внешнего долга в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«У меня вопросы к Ерболату Досаеву (заместитель премьер-министра РК). Какая должна быть оптимальная структура доходной части республиканского бюджета и структура налоговых поступлений в республиканский бюджет в среднесрочной перспективе в рамках реализации Стратегии развития до 2025 года? (…). Также еще вопрос, уважаемый Ерболат Аскарбекович, по внешнему долгу. Отчет Счетного комитета, конечно, нас всех очень тревожит. И мы считаем, что на сегодня в вопросах администрирования внешнего займа - все обстоит не так благополучно и не так как хотелось бы», - сказал она.

Депутат задала еще ряд вопросов относительно работы правительства по внешним займам.

«Как относится правительство к замечаниям Счетного комитета по данному вопросу, и как вообще видится в дальнейшем система администрирования внешнего долга: получение внешнего долга, администрирование внешнего долга, возврат внешнего долга? В отчете Счетного комитета указывается на вопиющие нарушения законодательства, касающиеся освоения денег, полученных за счет внешнего займа. То есть эти факты не должны оставаться вне поля нашего внимания. И мне бы хотелось сегодня узнать позицию правительства в данном вопросе», - обратилась Д. Назарбаева к членам Кабмина.

Вице-премьер РК Ерболат Досаев заверил, что уровень внешнего долга «находится на безопасном уровне».

«Относительно долга, он находится на безопасном уровне, и у нас намечается миссия Международного валютного фонда. Долг квазигоссектора по прошлому году составил почти 27%. Суммарно, вместе с долгом правительства составляет 52,3%. Рекомендованный уровень не более 60% от ВВП», - пояснил он.

В то же время замглавы правительства прокомментировал вопрос по структуре доходной части бюджета.

«Недавно глава государства поставил задачу на заседании Совета безопасности уделять внимание правительству по расширению налогооблагаемой базы. В этом году мы предполагаем, что на 1% мы увеличим объем налоговых поступлений. Но, если говорить о статистике 2017 года, я хотел бы, чтобы вы учли дополнительный трансферт, который прошел в прошлом году в объеме 1 трлн 600 млрд тенге, и увеличение дефицита бюджета у нас сложился на уровне 2,6%. Потому что 129 млрд тенге мы использовали собственных источников», - уточнил Е. Досаев.


«Это так называемые затраты разового характера, которые мы отправили на поддержку и оздоровление банковского сектора страны. Поэтому в среднесрочной перспективе до 2025 года мы ставим задачу расширения доли поступлений налогов госбюджета до 25%. По итогам 2017 года по сравнению с 2016 на 3,4% увеличен объем налоговых поступлений», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 21:48
В Китае наш солнцеликий говорил ,что гос.долг сейчас 13% от ВВП.Здесь же идет речь о 57%.Может я че не понял?
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 21:12
В этом году мы предполагаем, что на 1% мы увеличим объем налоговых поступлений.
Снова с народа
 
 

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