«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Июня
+20...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.8 KZT
  • €1 = 393.48 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В конце июня полиция Астаны перейдет на усиленный вариант несения службы

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 00:39
В конце июня полиция Астаны перейдет на усиленный вариант несения службы
Фото: Пресс-служба МВД Республики Казахстан
В дни празднования на охрану общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Полиция Астаны перейдет на усиленный режим несения службы с 20 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

«С 27 июня по 8 июля текущего года, в период празднования 20-летия Астаны, личный состав столичного гарнизона и близлежащих регионов - Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей будет переведен на усиленный вариант несения службы. В эти дни охрана общественного порядка на территории города будет осуществляться усиленными полицейскими нарядами, а в местах проведения праздничных мероприятий будет установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел», - сообщил журналистам председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха, выступая на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, за счет средств кооперативов собственников квартир, а также организаций и предприятий различных форм собственности во дворах жилых домов, подъездах и так далее по принципу «Безопасный двор» установлено свыше 6 тыс. камер видеонаблюдения.

По словам Игоря Лепехи, будет создан оперативный штаб на базе центра оперативного управления МВД из числа представителей заинтересованных государственных органов. Аналогичные штабы будут созданы в столице и во всех региональных ДВД.

«Во всех городских, районных, областных подразделениях органов внутренних дел дополнительно будут созданы следственно-оперативные группы для своевременного реагирования на сигналы о преступлениях и происшествиях», - заверил представитель МВД.

Всего в дни празднования на охрану общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

«Особое внимание будет уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах, а также обеспечению дорожной безопасности. Приняты меры по обследованию мест хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения города, взят под круглосуточную полицейскую охрану комплекс «Байтерек», - отметил Игорь Лепеха.


Кроме того, для исключения несанкционированного проезда транспортных средств по объездным дорогам в столицу, минуя посты «Рубеж» на всех объездных путях, из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и СОБР будут выставлены блок-посты и созданы поисковые группы для несения службы по периметру столицы. Подразделениями транспортной полиции усиливается охрана общественного порядка на станциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах.

На случай осложнения обстановки, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций будут созданы оперативные резервы из числа сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел и пожарно-спасательных служб.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика