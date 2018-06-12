В конце июня полиция Астаны перейдет на усиленный вариант несения службы

«Особое внимание будет уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах, а также обеспечению дорожной безопасности. Приняты меры по обследованию мест хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения города, взят под круглосуточную полицейскую охрану комплекс «Байтерек», - отметил Игорь Лепеха.

В дни празднования на охрану общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.Полиция Астаны перейдет на усиленный режим несения службы с 20 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.Кроме того, за счет средств кооперативов собственников квартир, а также организаций и предприятий различных форм собственности во дворах жилых домов, подъездах и так далее по принципу «Безопасный двор» установлено свыше 6 тыс. камер видеонаблюдения.По словам Игоря Лепехи, будет создан оперативный штаб на базе центра оперативного управления МВД из числа представителей заинтересованных государственных органов. Аналогичные штабы будут созданы в столице и во всех региональных ДВД.Всего в дни празднования на охрану общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.Кроме того, для исключения несанкционированного проезда транспортных средств по объездным дорогам в столицу, минуя посты «Рубеж» на всех объездных путях, из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и СОБР будут выставлены блок-посты и созданы поисковые группы для несения службы по периметру столицы. Подразделениями транспортной полиции усиливается охрана общественного порядка на станциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах.На случай осложнения обстановки, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций будут созданы оперативные резервы из числа сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел и пожарно-спасательных служб.