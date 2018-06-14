В Минздраве прокомментировали исключение 25 болезней из списка социально значимых

Лязат Актаева пообещала, что пациенты по 25 заболеваниям, которых собираются исключить из списка социально значимых, будут получать более полноценную помощь, передает Informburo.kz.



Казахстанское сообщество продолжает обсуждать проекты двух приказов Министерства здравоохранения: «О динамическом наблюдении хронических заболеваний» и «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих». Эти два документа вызвали волну негодования в обществе.



Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева подчеркнула, что сейчас пока идёт обсуждение этих приказов, в ходе которого Минздрав хочет выявить имеющиеся проблемы. «Мы наоборот благодарны той дискуссии, которая разворачивается вокруг данных приказов. Дискуссия позволяет вскрыть те проблемы, которые есть на сегодня и соответственно те, которые нужно решать потом в реализации этих приказов.



Это решение не принято, и если идёт такой отклик, это говорит о том, что есть проблемы, которые надо решать. А мы как раз и говорим, что есть проблема», – сказала вице-министр в кулуарах круглого стола в ведомстве. Главное, по её словам, обеспечить доступную медпомощь для казахстанцев. О проблемах по полноте, объёмам помощи, лекарственному обеспечению она посоветовала сообщать на сайт Минздрава, по телефону или письменно. Это касается и диабетиков, которые не смогли получить бесплатные лекарства.



Среди 25 заболеваний, которые Минздрав планирует исключить из списка социально значимых числятся: сахарный диабет, вирусный гепатит, цирроз печени, детский церебральный паралич, ревматизм, острый инфаркт миокарда. Вице-министр считает, что для пациентов с такими недугами гораздо эффективней будет научиться управлять своим здоровьем, быть более вовлечённым в процессы лечения. Минздрав планирует более предметно работать с такими пациентами.



«Однозначно, Министерство здравоохранения говорит, что эти 25 заболеваний, в том числе сахарный диабет, вирусный гепатит, артериальная гипертензия не только не останутся вне медпомощи, они получат более полную, более финансово обеспеченную медицинскую помощь», – пообещала Лязат Актаева. Она считает, что профилактику, диагностику, выявление и наблюдение по этим 25 заболеваниям нужно обеспечить финансово. Тогда сократятся количество осложнений, инвалидизация, госпитализация и смертность.



«Будет основная роль врача общей практики, который займётся так называемой программой управления заболевания. Обучать пациента самоменеджменту, управлять собственным здоровьем. Однозначно будет полное амбулаторное лекарственное обеспечение, доступ к узкому специалисту, и соответственно при необходимости госпитализация», – добавила вице-министр.



Директор общественного фонда «Антигепатит’C» Сергей Бирюков во время круглого стола заявил, что пациенты с вирусным гепатитом не всегда имеют возможность воспользоваться бесплатным исследованием их печени – фибросканированием. Оно входит в перечень ГОБМП, однако всего в стране 16 фибросканов – в областных центрах и городах Астана и Алматы. «Что делать остальным пациентам? Доступности нет! Допустим, пациенту с алматинской области, чтобы пройти фиброскан, нужно ехать в Талдыкорган! Вот в чём вопрос! Надо приехать туда, договориться, чтобы тебя приняли! Будет ли государство возмещать нам стоимость дорожных расходов? Я уже докладывал Елжану Амантаевичу (Биртанов, министр здравоохранения. – Авт.), что у нас 40% пациентов вообще не имеют никакого понятия, что такое фиброскан», – сказал Сергей Бирюков.



Вице-министр ответила, что проблема касается не только вирусного гепатита. Но приказ «О динамическом наблюдении хронических заболеваний» призван решить эту проблему. он подразумевает развитие медицинской инфраструктуры. «Каждая медорганизация должна вести расчёт, что имеющееся оборудование не позволит обеспечить стопроцентный охват больных. В связи с чем важно в рамках развития ГЧП приобретать данное медоборудование.



Медорганиазциям, где данное оборудование отсутствует – в рамках ГЧПнужно обеспечить его поставку. Для инвестора важно, чтобы был достаточный объём медуслуг. Данный приказ внесёт соответствующий импульс в развитие адекватной инфраструктуры», – ответила Лязат Актаева.