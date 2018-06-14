Сборная России уверенно победила в первом матче чемпионата мира

Сборная России победила в матче-открытия чемпионата мира по футболу команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.



Счет на 12-й минуте ударом головой открыл полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. На 43-й минуте российская команда убежала в контратаку, которую завершил Дмитрий Черышев, выступающий за испанский «Вильярреал». Черышев вышел на поле в середине первого тайма, заменив получившего травму армейца Алана Дзагоева.



Во втором тайме на 70-й минуте на поле появился нападающий Артем Дзюба, и отличился первым же касанием. На 71-й минуте он замкнул навес Александра Головина – 3:0. В компенсированное время сборная России отличилась еще дважды. Сначала ударом из пределов штрафной забил Черышев, а после – со штрафного отличился Головин.



Матч прошел на переполненном стадионе «Лужники», который был реконструирован специально к чемпионату мира. Арена теперь вмещает 81 000 зрителей (ранее было около 75 000). На стадионе убрали беговые дорожки и он стал чисто футбольным. Следующий матч в «Лужниках» пройдет в воскресенье, сыграют сборные Германии и Мексики.



Матчу открытия предшествовала церемония открытия. Ее центральной фигурой стал британский певец Робби Уильямса, исполнивший несколько песен, в том числе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Затем слово взял президент России Владимир Путин. По его словам, в России искренне любят футбол, что помогло успешно подготовиться к проведению чемпионата мира. После выступил президент FIFA Джанни Инфантино. Он поблагодарил Россию за качественную подготовку турнира.