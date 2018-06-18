Спорт ни при чём. Учёные раскрыли секрет тонкой талии

Эффективность нового способа похудения специалисты проверили на группе добровольцев с лишним весом.



Учёные из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, какие продукты нужно ввести в рацион, чтобы начать худеть. Согласно исследованиям, побороть тягу к сладкой и жирной еде способны только два ингредиента — имбирь и пряности, сообщают Дни.ру.



Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели эксперимент. В ходе него они кормили добровольцев с лишним весом пищей, сильно приправленной перцем чили, и поили имбирным чаем.



Выяснилось, что эти продукты снижают желание полакомиться сладостями или съесть что-то жирное или солёное.



Учёные пояснили, что эти продукты не только приводят к быстрому насыщению, но и содержат много активных компонентов капсаицина и имперингола. Эти вещества, в свою очередь, могут привести к активному потоотделению и улучшению обмена веществ.