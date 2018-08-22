Из пластиковых бутылок будут производить текстиль в Туркестанской области

Инвесторами проекта выступили казахстанская компания GreenTechnology Industries и китайская Hong Kong General Industry And Commerce.



В Туркестанской области построили завод по переработке пластиковых бутылок и производству штапельного волокна, сообщает primeminister.kz. Общая стоимость проекта составляет 20 млн долларов. Планируется, что ежегодно на заводе будут производить 50 тысяч тонн готовой продукции.



На заводе запустили производство первого этапа. Это мойка, сушка и дробление ПЭТ отходов. На предприятии работают 73 человека. Компания переходит к производству штапельного волокна.



По словам руководителя казахстанской компании, проект уникален тем, что впервые в Казахстане ПЭТ отходы будут перерабатываться для дальнейшего производства готовой продукции – штапельного волокна. Этот вид синтетического волокна не мнётся, не выгорает и долго сохраняет высокую прочность, обладает гипоаллергенным свойством.



"Вещи, изготовленные из него, приятны на ощупь, легко стираются. Также продукция будет использована в строительных смесях, что позволит улучшить качество строительных работ", – отметила исполнительный директор GreenTechnology Industries Клара Абдрахманова.



Из полиэфирных волокон смогут производить расходный материал (пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм) для филамента, используемый для печати на 3D-принтере.



По официальной статистике, ежегодно в Казахстане скапливается 5-6 млн т твердых бытовых отходов, из них порядка 150-200 тыс. т составляет ПЭТ отходы. Вместе с тем, лишь незначительная доля ТБО, от 3 до 5% по различным оценкам, подвергается утилизации или переработке.