Более 17 тысяч выпускников повторно провалили ЕНТ И КТ

Из 43 854 выпускников, повторно сдавших ЕНТ и КТ в августе 2018 года, 17 936 не набрали пороговый балл, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает informburo.kz.



«Всего в повторном комплексном тестировании участвовали 38 031 выпускник, из них КТ сдавали 17 204, КТ(ТиПО) – 20 827. Набрали пороговый балл 21 478, из них по КТ – 10 562, КТ(ТиПО) – 10 916. Подали заявления для участия в ЕНТ и после участвовали на повторном тестировании 5 823 человека, набрали пороговый балл 4 440», – говорится в ответе на запрос редакции Informburo.kz.



Однако у выпускников, не сдавших комплексное тестирование, всё-таки есть шанс поступить в высшие учебные заведения. Они могут поступить в вузы условно и повторить тестирование в январе 2019 года, отметил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов после пресс-конференции в Правительстве в среду, 22 августа. «Последние два года выпускники имеют право сдавать ЕНТ и КТ повторно.



Те дети, которые не сдали в июле КТ, попробовали сдать КТ ещё раз в августе, часть прошла, часть не прошла. Те, которые не прошли, имеют право поступить в вузы на условной основе. Первый семестр они обучаются, а в январе сдают тестирование. Если они его сдают и набирают пороговый балл, то дальше продолжают обучение в вузах, если нет, то дальше обучение они продолжить не смогут», – объяснил вице-министр.



Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что снижение порогового балла в 2018 году до 25 позволило многим выпускникам, сдающим КТ, поступить в вузы. «В 2018 году у нас гораздо больше тех, кто поступает, кто получил гранты, которые окончили организации технического профессионального образования, в том числе это связано с тем, что пороговый балл для тех, кто выпускается из колледжей, был снижен до 25 баллов. Это дало возможность большему количеству получить пороговый балл и поступить в вуз», – сказал он.



До 25 августа во всех высших учебных заведениях уже выйдут приказы о зачислении новых абитуриентов, добавил вице-министр. «Приёмная кампания у нас завершилась, гранты присуждены. По магистратуре и докторантуре экзамены практически завершены», – заключил он.



В 2018 году для участия в повторном ЕНТ и КТ подали заявления 40 718, из них 26 898 человек сдавали ЕНТ и КТ на казахском, 13 809 – на русском и 11 на английском языках. Тестирование по пяти предметам (на очное полное обучение) сдавали 18 500 человек, по двум предметам (для очного сокращённого обучения) – 22 218 человек.