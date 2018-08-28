Мировые рынки погружаются в хаос

Фондовые индексы США бьют очередные рекорды, доллар дешевеет, юань укрепляется. Все изменилось очень быстро и практически незаметно, и это только начало финансового хаоса, сообщает "Вести.Экономика".



Еще пару недель назад мало кто из экспертов мог предположить, что опасения относительно торговой войны между США и Китаем исчезнут, девальвация юаня закончится в считанные дни, а акции американских гигантов FAANGS будут уверенно расти. Издание отмечает, что пока серьезных изменений не произошло, Китай и США так и не достигли каких-то договоренностей, но рынки уже живут другой жизнью.



"Чем все это закончится, сказать сложно. Хаос в данном конкретном случае вовсе не означает обвала фондовых индексов, хаос, скорее всего, реализуется в крайне высокой волатильности в первую очередь на валютном рынке. Доллар, который стремительно укреплялся в течение нескольких месяцев, теперь не менее стремительно падает", - говорится в материале.



Единая европейская валюта, несмотря на все проблемы еврозоны, сложную ситуацию в Италии, растет и с большой вероятностью будет расти и дальше. Кроме того, намерения властей Евросоюза создать европейскую альтернативу межбанковской системе передачи информации SWIFT, чего никто никогда не делал раньше, напрямую угрожает доллару.



Внешняя политика США подрывает доверие к американской валюте. Санкции, пошлины и другие барьеры, которые выставляет Трамп, являются не только инструментом по достижению целей, но и подрывным механизмом. Все больше стран ищут пути ухода от расчетов в долларах, и этот процесс выглядит вполне естественно.



Европа, вложившая немалые деньги в Иран, хочет продолжат работать с этой страной, как и с Россией и другими странами. Не стоит забывать также и о том, что долговая нагрузка Штатов просто ужасающая и ситуация постоянно ухудшается. И хотя доходности трежерис (ценные бумаги казначейства США) пока отошли от максимумов первой половины года, они все еще достаточно высоки и будут лишь увеличивать долговую нагрузку.



Нельзя исключать, что доллар в ближайшие месяцы может отработать два мощнейших тренда: на укрепление, а затем на ослабление, хотя, возможно, последовательность этих движений будет противоположной. "Столь сильные колебания на валютных рынках оставят отпечаток на мировой экономике.



Возможно, финансовый кризис уже начинается, только в новом, не самом привычном, виде", - делает вывод издание.