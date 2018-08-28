«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.31 KZT
  • €1 = 422.84 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мировые рынки погружаются в хаос

Просмотров:512 Опубликовано: Вчера, 20:40
Мировые рынки погружаются в хаос
Иллюстративное фото
Фондовые индексы США бьют очередные рекорды, доллар дешевеет, юань укрепляется. Все изменилось очень быстро и практически незаметно, и это только начало финансового хаоса, сообщает "Вести.Экономика".

Еще пару недель назад мало кто из экспертов мог предположить, что опасения относительно торговой войны между США и Китаем исчезнут, девальвация юаня закончится в считанные дни, а акции американских гигантов FAANGS будут уверенно расти. Издание отмечает, что пока серьезных изменений не произошло, Китай и США так и не достигли каких-то договоренностей, но рынки уже живут другой жизнью.

"Чем все это закончится, сказать сложно. Хаос в данном конкретном случае вовсе не означает обвала фондовых индексов, хаос, скорее всего, реализуется в крайне высокой волатильности в первую очередь на валютном рынке. Доллар, который стремительно укреплялся в течение нескольких месяцев, теперь не менее стремительно падает", - говорится в материале.

Единая европейская валюта, несмотря на все проблемы еврозоны, сложную ситуацию в Италии, растет и с большой вероятностью будет расти и дальше. Кроме того, намерения властей Евросоюза создать европейскую альтернативу межбанковской системе передачи информации SWIFT, чего никто никогда не делал раньше, напрямую угрожает доллару.

Внешняя политика США подрывает доверие к американской валюте. Санкции, пошлины и другие барьеры, которые выставляет Трамп, являются не только инструментом по достижению целей, но и подрывным механизмом. Все больше стран ищут пути ухода от расчетов в долларах, и этот процесс выглядит вполне естественно.

Европа, вложившая немалые деньги в Иран, хочет продолжат работать с этой страной, как и с Россией и другими странами. Не стоит забывать также и о том, что долговая нагрузка Штатов просто ужасающая и ситуация постоянно ухудшается. И хотя доходности трежерис (ценные бумаги казначейства США) пока отошли от максимумов первой половины года, они все еще достаточно высоки и будут лишь увеличивать долговую нагрузку.

Нельзя исключать, что доллар в ближайшие месяцы может отработать два мощнейших тренда: на укрепление, а затем на ослабление, хотя, возможно, последовательность этих движений будет противоположной. "Столь сильные колебания на валютных рынках оставят отпечаток на мировой экономике.

Возможно, финансовый кризис уже начинается, только в новом, не самом привычном, виде", - делает вывод издание.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика