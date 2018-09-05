С начала года в Казахстане скончались 40 рожениц – Биртанов

С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 40 случаев смерти женщин во время родов. В 50% летальных случаев беременность была противопоказана. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BNews.kz.



"На сегодняшний день у нас с начала этого года 40 таких случаев произошло. Уровень материнской смертности далёк от желаемого и планируемого. Мы видим за прошедшие годы некую стагнацию. Не снижается материнская смертность так, как мы этого хотим. Но при этом нельзя сказать, что Казахстан по этому показателю находится на последнем месте. Уровень материнской смертности соответствует странам среднего уровня экономического развития. Почему я это говорю? Потому что факторы, влияющие на этот показатель, обширные. Качество оказания медпомощи - один из этих факторов, но не единственный. Мы говорили, что очень низкий индекс здоровья женщин, то есть высока заболеваемость к моменту беременности, много сопутствующих заболеваний", - рассказал Биртанов.



По его словам, практически в 50% летальных случаев беременность женщинам была противопоказана, имелись заболевания, о которых врачи предупреждают. Тем не менее, имелись отказы от прерывания беременности.



"В первую очередь говорю, что на такую ситуацию нужно трезво и объективно смотреть. Что касается таких случаев, то у нас по каждому из них проводятся расследования. Кроме того, все они рассматриваются на республиканском штабе по борьбе с материнской смертностью. Эти штабы проводятся регулярно с выездом в регионы", - добавил министр.