Как выбрать натуральный мед. Советы казахстанского пчеловода

С конца лета рынки наполняют баночки с медом самых разных цветов и названий. Разобраться во всем этом разнообразии не так уж и просто. TengriMIX поговорил с пчеловодом одной из пасек в Алматинской области Михаилом Долбня и выяснил способы выбора натурального качественного меда, условия его хранения и употребления.



Как выбрать



Консистенция



Любой мед изначально жидкий. Но таким он может быть только в течение месяца после того, как был собран. В нашей стране медосбор начинается в июне и заканчивается в сентябре.



"У нас говорят, казахстанского майского меда в природе нет", - отметил Михаил.



Поэтому если вам предложат жидкий мед зимой, то он, скорее всего, ненатуральный или растопленный. Качественный настоящий продукт к тому моменту загустеет, но это вовсе не означает, что он старый. По словам пасечника, мед не имеет срока годности. Однако при покупке загустевшего, засахаренного продукта стоит обратить внимание на некоторые нюансы.



"Когда мед густеет, он начинается "садиться" на дно тары. Неважно, в чем он хранится - бочке, банке или сахарнице - всегда на дно. Некоторые добавляют в мед орехи, тмин, лимон и другие примеси. Если продукт натуральный, то это все он поднимает наверх", - рассказал пасечник.



При покупке свежесобранного меда, то есть жидкого, важно определить его зрелость. Дело в том, что он может быть натуральным и при этом незрелым. А такой мед хуже на вкус, менее питательный и быстрее закисает. Признаком зрелости меда служит запечатывание пчелами сот. Если пчела сделала печатку, значит мед вызрел, в нем достаточное содержание воды и он не будет бродить.



"Если продавец разрешает вам попробовать мед (а обычно для этих целей он предлагает специальную палочку), то просто поставьте капельку меда себе на ноготь. Когда она сформируется, то есть приобретет круглую форму, начните вращать пальцем. Натуральный и качественный мед будет держать форму. Если капля растекается, то это незрелый или фальшивый мед".



Другим способом проверки, которым поделился пчеловод, воспользоваться получится не всегда. Если при вас будут наливать мед из фляги, то попросите зачерпнуть мед ложкой или поварешкой (главное, чтобы объем был большим) и вылить продукт обратно. "Настоящий мед будет течь ровной струйкой, не прерываясь. Когда в поварешке останется малое количество, он начнет капать "сосульками". При этом одна "сосулька" капнет, а то, что останется, подтянется обратно к ложке".



Сейчас очень популярен крем-мед. Если вам предлагают его приобрести, то это, по словам Михаила, скорее всего, подделка: не мед, а медовый продукт. Потому что настоящий мед не бывает консистенции густой домашней сметаны. Недобросовестные продавцы могут заявить, что такой воздушной текстуры они добились с помощью кремовальной машины. Не верьте.



"Мы и наши знакомы пасечники тоже покупали разные кремовальные машины, но подобного эффекта так и не добились. Чтобы получилась такая консистенция, в мед добавляют рисовую патоку, сиропы, красители и ароматизаторы", - рассказал Долбня.



Цвет



Цвет у меда должен быть однородным, без прожилок. Если они присутствуют, это значит, что продукт не до конца выпарили и в нем большой процент влажности. На сам цвет при этом не стоит обращать внимания - он зависит от медоноса - цветов, с которых он был собран. Например, гречишный мед имеет темно-коричневый оттенок, подсолнечный - ярко-желтый, как у яичного желтка, а липовый - белоснежный. Если это гречиха с разнотравьем, то мед приобретает карамельный цвет, а липовый может быть несколько желтоватым.



Запах



Настоящий мед пахнет травами, ветром, и каждый сорт имеет специфический запах. Чем темнее мед, тем более терпким запахом он обладает. Кроме того, как отмечает Михаил, есть сорта меда, запахи которых ни с чем не перепутаешь - это гречиха, подсолнух, липа и донник. Если вы не чувствуете аромата меда, значит он с примесью сахара, а на вкус близок к вкусу подслащенной водички. Но о последнем ниже.



Вкус



Почти все сорта меда имеют сладкий вкус. Лишь некоторые из них обладают специфическим вкусом. Например, вересковый отличается терпкостью, а табачный, каштановый и ивовый сорта имеют горьковатый вкус. При этом явная горечь означает неверные условия хранения некачественного продукта, карамельный привкус говорит о том, что это расплавленный мед, а чрезмерная кислотность может быть связана с начавшимся брожением.



Как хранить



По словам Михаила, мед не любит три вещи - прямого солнечного света, открытого кислорода и воды. Особенно последнего, так как продукт содержит в себе очень много сахаридов (фруктозы, сахарозы). В разных сортах процент их содержания неодинаков.



Как есть



Любителям пить чай с медом на заметку: есть мед следует вприкуску с чаем, а не растворяя в кипятке. При нагреве продукт не только теряет все полезные свойства, также из-за высоких температур образуется вредное для организма вещество под названием оксиметилфурфурол.



Чтобы получить максимальную пользу от меда, лучше употреблять его в чистом виде натощак. При этом важно не глотать его сразу, а дождаться пока продукт растворится в слизистой оболочке рта полностью.



"Я люблю получать еще и вкусовое удовольствие от употребления меда. Положите на язык совсем немного меда и начните растирать его языком о небо. Когда вы его растерли, а во рту собралась сладкая слюна, ее следует проглотить три раза. Только после этого можно выпить жидкость. Так едят мед тибетские монахи".



Словом, выбирайте и кушайте мед правильно и будьте здоровы!



Автор: Нурлыайым Нурсаи