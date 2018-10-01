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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Германии у казахстанки забрали дочь

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 19:24
В Германии у казахстанки забрали дочь
Иллюстративное фото
В Германии у гражданки Казахстана отняли дочь за телесные наказания.

По данным руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, инцидент произошел пару недель назад. Девочка пожаловалась учителям, что перед сборами в школу мать наказала ее, после чего власти Германии забрали ребенка, так как по местным законам подвергать детей телесному насилию запрещено.


"Сейчас казахстанка совместно с адвокатом оформляют все необходимые документы для суда", — проинформировал Айбек Смадияров.

На время расследования, ребенка поместили в приют. Консул Казахстана встретился с девочкой и находится на постоянной связи с матерью.

В министерстве иностранных дел заверили, что приложат максимум усилий для возвращения девочки и воссоединения семьи.

Источник: ru.sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 21:51
Девочка пожаловалась учителям,

Так же и в США и Канаде и многих других "цивилизованных" странах.
Там детей учат в школе, что если родители обижают вас то вы должны в школе говорить об этом. Дети то доверяют и доносят на родителей, а потом сами же страдают в других семьях без мамы.
Но родителям не сообщают в какую семью в каком городе передали их ребёнка.
Вот такая дикость "цивилизованных" стран!
 
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Ртуть (Посетители) Сегодня, 21:37
Нефиг бить.
 
 

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