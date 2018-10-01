В Германии у казахстанки забрали дочь

В Германии у гражданки Казахстана отняли дочь за телесные наказания.



По данным руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, инцидент произошел пару недель назад. Девочка пожаловалась учителям, что перед сборами в школу мать наказала ее, после чего власти Германии забрали ребенка, так как по местным законам подвергать детей телесному насилию запрещено.





"Сейчас казахстанка совместно с адвокатом оформляют все необходимые документы для суда", — проинформировал Айбек Смадияров.



На время расследования, ребенка поместили в приют. Консул Казахстана встретился с девочкой и находится на постоянной связи с матерью.



В министерстве иностранных дел заверили, что приложат максимум усилий для возвращения девочки и воссоединения семьи.



