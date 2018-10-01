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Спрыгнул или толкнули - неизвестно: МИД о гибели казахстанца в Стамбуле

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 19:56
Спрыгнул или толкнули - неизвестно: МИД о гибели казахстанца в Стамбуле
Фото: РИА Новости
По данным ведомства, в настоящее время жена погибшего казахстанца прибыла в Стамбул для опознания.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал подробности несчастного случая, произошедшего в стамбульском аэропорту, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Наш гражданин прибыл в аэропорт города Стамбул 26 сентября. Пересек турецкую границу и продолжал находиться в здании аэропорта до следующего дня. 27 сентября уже выяснилось, что ориентировочно в 15.30 часов он упал с высоты второго этажа, внутри самого здания. На сегодняшний день ситуация такова, что его тело находится в одной из больниц города Стамбул. Супруга его уже долетела до Стамбула", - рассказал в ходе брифинга Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.


По словам официального представителя ведомства, в настоящее время по данному факту казахстанские консулы оказывают семье погибшего всю необходимую помощь. В ближайшее время тело 37-летнего мужчины будет доставлено в Казахстан.

"Его личность установлена, но в связи с защитой личных персональных данных семья попросила не разглашать. Сейчас турецкая полиция ведет следствие по этому поводу. Пока неизвестно откуда он прибыл.. Наши консулы совместно с турецкой полицией будут изучать записи с видеокамер, на это требуется время. (..) Спрыгнул или его толкнули - это еще не известно, ведется следствие", - отметил Смадияров.
Источник: zakon.kz
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