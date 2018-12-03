«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Декабря
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.56 KZT
  • €1 = 422.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С чем полезно пить чай?

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 18:59
С чем полезно пить чай?
Иллюстративное фото
Как вы пьете чай – сам по себе или обязательно вприкуску? Ученые утверждают: от того, что именно выбирается в компанию к чаю, зависит усвоение этого напитка, а также степень его пользы.

Чай с молоком. Многие любят пить чай с молоком, - но полезно ли это? По словам научных специалистов, молоко усиливает мочегонные свойства чая, а также снижает его тонизирующий, бодрящий эффект чая. С другой стороны, при повышенной кислотности чай с молоком может улучшать самочувствие.

Чай с сахаром. Черный чай с сахаром стимулирует мозговое кровообращение, и даже одна чашка черного сладкого чая может избавить от головной боли. Науке известно, что чайная заварка в реакции с сахаром синтезирует вещества катехины, способные быть сильным анальгетиком, а также оказывающие антимикробное действие. В прошлом черный чай с сахаром назначался больным дизентерией. Но в то же время сахар в этом напитке не дает организму усваивать витамин В1, жизненно необходимый для нормальной работы нервной системы.

Чай с медом. Мед в количестве двух-трех чайных ложек в день улучшает обмен веществ, при этом наиболее хорошо мед усваивается в сочетании с зеленым чаем – строго не горячим, не выше 45-50 градусов. Нужно иметь в виду, что чай усиливает потогонные свойства меда.

Чай с лимоном. Вещества чая, как черного, так и зеленого, значительно улучшают всасывание аскорбиновой кислоты, - лимон, брошенный в чай, становится вдвое полезнее как источник витамина С.

Чай с шоколадом. Сочетание темного или горького шоколада с чайными танинами гораздо активнее стимулирует мозговое кровообращение. Чай с шоколадом полезен против спазмов сосудов.

Чай с имбирем. С его помощью можно эффективно бороться с лишними килограммами. Кроме того, чай с имбирем повышает физический тонус, укрепляет иммунную систему, помогает противостоять инфекциям.

Чай с корицей. Корицу используют как средство для похудения и в сочетании с черным чаем это ее свойство лишь усиливается. Чай с корицей также способствует укреплению иммунитета.
Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика