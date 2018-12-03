С чем полезно пить чай?

Как вы пьете чай – сам по себе или обязательно вприкуску? Ученые утверждают: от того, что именно выбирается в компанию к чаю, зависит усвоение этого напитка, а также степень его пользы.



Чай с молоком. Многие любят пить чай с молоком, - но полезно ли это? По словам научных специалистов, молоко усиливает мочегонные свойства чая, а также снижает его тонизирующий, бодрящий эффект чая. С другой стороны, при повышенной кислотности чай с молоком может улучшать самочувствие.



Чай с сахаром. Черный чай с сахаром стимулирует мозговое кровообращение, и даже одна чашка черного сладкого чая может избавить от головной боли. Науке известно, что чайная заварка в реакции с сахаром синтезирует вещества катехины, способные быть сильным анальгетиком, а также оказывающие антимикробное действие. В прошлом черный чай с сахаром назначался больным дизентерией. Но в то же время сахар в этом напитке не дает организму усваивать витамин В1, жизненно необходимый для нормальной работы нервной системы.



Чай с медом. Мед в количестве двух-трех чайных ложек в день улучшает обмен веществ, при этом наиболее хорошо мед усваивается в сочетании с зеленым чаем – строго не горячим, не выше 45-50 градусов. Нужно иметь в виду, что чай усиливает потогонные свойства меда.



Чай с лимоном. Вещества чая, как черного, так и зеленого, значительно улучшают всасывание аскорбиновой кислоты, - лимон, брошенный в чай, становится вдвое полезнее как источник витамина С.



Чай с шоколадом. Сочетание темного или горького шоколада с чайными танинами гораздо активнее стимулирует мозговое кровообращение. Чай с шоколадом полезен против спазмов сосудов.



Чай с имбирем. С его помощью можно эффективно бороться с лишними килограммами. Кроме того, чай с имбирем повышает физический тонус, укрепляет иммунную систему, помогает противостоять инфекциям.



Чай с корицей. Корицу используют как средство для похудения и в сочетании с черным чаем это ее свойство лишь усиливается. Чай с корицей также способствует укреплению иммунитета.