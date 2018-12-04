Китайский учёный, создавший генно-модифицированных детей, пропал без вести

В данный момент все исследования в этой области приостановлены, а в институте, где работала группа учёных, работает правительственная комиссия.
Китайский генетик Цзянькуй Хэ, сообщивший о том, что эксперимент по "редактированию" человеческой ДНК уже в ближайшее время завершится рождением "модифицированных" детей, пропал без вести, сообщает Life.
Найти учёного не могут ни коллеги, ни федеральные ведомства КНР. После выступления на Втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге учёный вышел из выставочного центра и больше не отвечал на звонки коллег и родственников.
Кроме того, коллега Хэ — американец Майкл Деем из Университета Райса попал под следствие за "эксперименты над людьми", и в данный момент только китайский генетик может пролить свет на личности участников эксперимента и результаты исследований. Напомним, что Цзянькуй Хэ использовал технологию CRISPR/Cas9, с помощью которой отредактировал геномы эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. В ходе экспериментов с генами от здоровой матери и отца с ВИЧ-инфекцией родились две девочки-двойняшки с изменённой ДНК, дающей пожизненный иммунитет к болезни.
Зарубежные коллеги затравили Хэ за "неэтичные" эксперименты над людьми, а один из создателей технологии генетического редактирования Фэн Чжан призвал ввести глобальный запрет на ЭКО с применением отредактированных эмбрионов и последующее рождение "модифицированных" детей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.