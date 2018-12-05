Названа неожиданная опасность употребления риса

Исследователи из Университета Индианы (США) заявили, что рис не такая безобидная культура, как считалось ранее. Оказалось, что этот популярный злак способен накапливать мышьяк и другие токсины, большая часть которых затем попадает в организм человека при переваривании пищи.



Соответствующий доклад был представлен на ежегодной конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане, пишет "Российская газета". "Высокий уровень мышьяка фиксируется во всех сортах риса, симптомы отравления этим веществом появляются не сразу, однако богатая рисом диета может привести к различным заболеваниям, включая рак, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с мозговой деятельностью", - говорится в статье.



По словам профессора Чжэн Чжоу, его коллеги проанализировали 143 научные публикации, находящиеся в открытом доступе, посвященные метаболизму мышьяка и его способности накапливаться в различных продуктах питания.



В итоге выяснилось, что 70-90 процентов мышьяка может всасываться в рисовые зерна во время развития растения, после чего вещество попадает в пищеварительный тракт человека, где может накапливаться со временем.



При этом главным источником мышьяка, в отличие от других токсинов, обычно оказываются не промышленные выбросы или иные следы деятельности человека, а грунтовые воды. Ученые заявили, что власти тех стран, где рис составляет основу повседневного рациона, должны уделять особое внимание проверке этого злака на избыток мышьяка.



Данные, обнародованные американскими учеными об опасности риса, прокомментировал ведущий программы "Еда живая и мертвая" на канале НТВ, врач Сергей Малоземов, передает РИА Новости.



"Мы проводили несколько раз проверки риса, который продается в наших российских магазинах. И в небольшом количестве образцов обнаружили, действительно, некоторое превышение по опасным элементам - в частности, по тому же мышьяку. Особенность риса как культуры состоит в том, что он очень чувствителен к качеству воды. И, к сожалению, эта проблема присутствует. Но наши проверки показали, что, во-первых, загрязнения присутствуют в небольшом количестве образцов. Во-вторых, и там дозы не настольно велики, чтобы их бояться.



Опасность может подстерегать тех, кто ежедневно потребляет рис в больших количествах. У них, теоретически, эти элементы могут накопиться в организме и оказать негативное воздействие. Но среднестатистическому россиянину, питание которого не построено на рисе, опасаться здесь совершенно нечего", - заявил специалист в эфире радио Sputnik.



По его словам, более реальна другая опасность, связанная с рисом. "Как предупреждают санитарные врачи, если вы больше трех часов храните сваренный рис в тепле, в нем могут развиться какие-то болезнетворные микробы, почвенные бактерии, которые туда нередко попадают - и вы получите очень неприятное пищевое отравление.



Поэтому, когда вы рис сварили, то или сразу его съешьте или храните в холодильнике", - посоветовал Малоземов. Медик также отметил, что не все сорта риса одинаково полезны.



"Диетологи рекомендуют покупать или бурый рис, или рис пропаренный, который был обработан паром перед удалением шелухи. Из шелухи в этом случае переходят на само зерно полезные вещества, например, витамины группы В. Чем меньше рис обработан - или если на маркировке значится, что он пропарен - тем он полезнее", - сказал собеседник радио.

