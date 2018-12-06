Москвич объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров

«Все выспрашивали: “Что это? Зачем это?” Но я им объяснил, что по факту это просто ящик. Ну да, необычной формы, но какая разница? За провоз багажа мы заплатили, по разрешенным габаритам он прошел. Подходили еще сотрудники полиции. Они проверили содержимое гроба и убедились, что он пустой», – рассказал пассажир, который вез гроб.



Перевозчики гроба из московского метро объяснили, как им удалось проникнуть в столичную подземку. Метрополитен, в свою очередь, сообщил, насколько это соответствует правилам. Проблемой уже озаботились депутаты Мосгордумы.



На днях соцсети облетел снимок, на котором видно, как два молодых человека заносят гроб в вагон метро столичной подземки. Соцсети всколыхнуло обсуждение, кому и зачем понадобилось везти гроб в метро и, главное, что было внутри.



«Просто ящик»



Необычную картину в метро москвичи могли наблюдать около восьми вечера в воскресенье, 2 декабря, пишет «Московский комсомолец». Юноши перевозили гроб из «Новокосино» на «Тульскую», то есть с пересадкой.



Один из перевозчиков гроба оказался музыкантом, который представился как Васян Воробей. По его словам, ему около 30 лет, он поет и играет рок, а иногда устраивает различные акции вместе со своей арт-группой. Он утверждает, что сперва окружающие отнеслись к появлению гроба в метро довольно агрессивно.



«Все выспрашивали: “Что это? Зачем это?” Но я им объяснил, что по факту это просто ящик. Ну да, необычной формы, но какая разница? За провоз багажа мы заплатили, по разрешенным габаритам он прошел. Подходили еще сотрудники полиции. Они проверили содержимое гроба и убедились, что он пустой. Потом один из сотрудников начал звонить начальству, так как никак не мог понять, что с нами делать. В итоге пришел человек в штатском — наверное, кто-то из руководства — и разрешил нам пройти. Так мы и поехали со станции “Новокосино” до станции “Тульская”», – рассказал музыкант.



«Думаю зачать в нем ребенка»



По его словам, в этот вечер у его группы был концерт.



«Перед зрителями я должен был появиться в гробу. Прямо начать выступление из него. Но в последний момент “Газель”, которую мы заказали для перевозки, не смогла приехать. Делать было нечего, решили справиться таким способом. Я летом думал со своей арт-группой пройтись с гробом по метро. Хотелось провести акцию “Воскрешение панк-рока в столице”, но тогда у меня не хватило на это ни ресурсов, ни времени, ни денег. А тут получилось, что самое большое количество внимания из всех моих перформансов заработал именно этот. Незапланированный», – объяснил Васян.



Он добавил, что купил гроб с рук за 2000 рублей и какое-то время даже спал в нем.



«Пока сейчас стоит у меня дома. Предрассудков по этому поводу у меня никаких нет, думаю, с ним в квартире даже веселее. Одно время я в нем спал, теперь намереваюсь поэкспериментировать — зачать в нем ребенка», – сказал исполнитель.



Провоз гроба – 60 рублей



Провоз гроба в метро не запрещен правилами, если оплачены дополнительные 60 рублей за провоз багажа, объяснили в столичном метрополитене.



«Пассажиры оплатили багаж в кассе и прошли досмотр у сотрудников Службы безопасности. Багаж был дополнительно измерен с помощью рулетки, а внутри он был пуст. Так как перевозимый пассажирами предмет не относился к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке. В метро можно провозить крупные грузы за отдельную плату. Предельно допустимые размеры багажа, который можно провезти в метро, указаны в правилах», — заключили сотрудники подземки.



«Я вам запретил с гробами в метро кататься»



После того, как новость о провозе гроба в метро получила широкое распространение, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил прятать гробы в упаковки для перевозки в метро, чтобы не пугать пассажиров.



По словам парламентария, «людям может быть не очень приятно ехать в метро с гробом». Герасимов предложил упаковывать гробы в «какую-то упаковку», сообщает Mos.news.



Васян Воробей на своей странице «Вконтакте» прокомментировал это так: «Я вам запретил, короче, с гробами в метро кататься походу».