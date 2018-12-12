Минздрав РК представил новый список запрещённых продуктов для школьных столовых

В обновлённый список запрещённых продуктов попали в том числе сложные салаты, морсы, фаршированные блинчики и другие блюда.



Партия "Нур Отан" совместно с Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК представила обновлённый список продуктов, которые нельзя продавать и использовать для приготовления блюд в школьных столовых, сообщили в пресс-службе партии.



В столовых учебных заведений отныне запрещено продавать колбасные изделия, сосиски и другие продукты, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Под запрет попали также любимые многими школьниками снэки: чипсы, сухарики, шоколадные батончики.



В школьном питании запрещается использование:



непастеризованного молока;

творога и сметаны без термической обработки;

яиц и мяса водоплавающих птиц;

молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;

субпродуктов продуктивных животных (к примеру, КРС) и птицы, за исключением языка, сердца, печени;

мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки;

коллагенсодержащего (коллаген – белок, составляющий основу соединительной ткани организма. – Авт.) сырья из мяса птицы;

продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию;

генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники;

нейодированной соли и необогащённой (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов;

консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные (вздувшиеся) консервы, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;

остатков пищи от предыдущих приемов, а также пищи, приготовленной накануне;

грибов;

пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления;

острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица), уксуса;

натурального кофе.



Запрещается изготовление в школьной столовой и реализация:



простокваши, творога, кефира;

фаршированных блинчиков;

макарон по–флотски;

зельцев, форшмаков, студней, паштетов;

кондитерских изделий с кремом;

морсов, квасов;

жаренных во фритюре изделий;

яиц всмятку, яичницы-глазуньи;

сложных (более четырёх компонентов) салатов;

салатов, заправленных сметаной и майонезом;

окрошки.



Запрещается реализация:



фастфуда ­– гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков;

продуктов питания, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, подсластители (сладкие напитки, молочно-шоколадные батончики и печенья, сырокопчёные мясные гастрономические изделия, колбасы и другие).



В "Нур Отане" отметили, что при желании, родители имеют право посетить школьную столовую. Если родители обнаружили нарушения, представители Минздрава предлагают обращаться в КООЗ МЗ РК и его территориальные подразделения.