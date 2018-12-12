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Минздрав РК представил новый список запрещённых продуктов для школьных столовых

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 20:03
Минздрав РК представил новый список запрещённых продуктов для школьных столовых
Иллюстративное фото
В обновлённый список запрещённых продуктов попали в том числе сложные салаты, морсы, фаршированные блинчики и другие блюда.

Партия "Нур Отан" совместно с Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК представила обновлённый список продуктов, которые нельзя продавать и использовать для приготовления блюд в школьных столовых, сообщили в пресс-службе партии.

В столовых учебных заведений отныне запрещено продавать колбасные изделия, сосиски и другие продукты, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Под запрет попали также любимые многими школьниками снэки: чипсы, сухарики, шоколадные батончики.

В школьном питании запрещается использование:

непастеризованного молока;
творога и сметаны без термической обработки;
яиц и мяса водоплавающих птиц;
молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;
субпродуктов продуктивных животных (к примеру, КРС) и птицы, за исключением языка, сердца, печени;
мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки;
коллагенсодержащего (коллаген – белок, составляющий основу соединительной ткани организма. – Авт.) сырья из мяса птицы;
продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию;
генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники;
нейодированной соли и необогащённой (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов;
консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные (вздувшиеся) консервы, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;
остатков пищи от предыдущих приемов, а также пищи, приготовленной накануне;
грибов;
пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления;
острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица), уксуса;
натурального кофе.

Запрещается изготовление в школьной столовой и реализация:

простокваши, творога, кефира;
фаршированных блинчиков;
макарон по–флотски;
зельцев, форшмаков, студней, паштетов;
кондитерских изделий с кремом;
морсов, квасов;
жаренных во фритюре изделий;
яиц всмятку, яичницы-глазуньи;
сложных (более четырёх компонентов) салатов;
салатов, заправленных сметаной и майонезом;
окрошки.

Запрещается реализация:

фастфуда ­– гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков;
продуктов питания, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, подсластители (сладкие напитки, молочно-шоколадные батончики и печенья, сырокопчёные мясные гастрономические изделия, колбасы и другие).

В "Нур Отане" отметили, что при желании, родители имеют право посетить школьную столовую. Если родители обнаружили нарушения, представители Минздрава предлагают обращаться в КООЗ МЗ РК и его территориальные подразделения.
Источник: informburo.kz
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