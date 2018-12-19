Сегодня в России официально появилась новая порода собак. В Кинологической ассоциации страны впервые зарегистрировали "шалайку" — гибрид шакала и ненецкой лайки.



Собаки, мордой похожие на волков или даже лис, великолепные охотники, но мягкие и покладистые. Эту породу выводили почти сорок лет. Шалайки одинаково хорошо переносят мороз до минус 70 градусов и экстремальную жару.



Собаки обладают самым чувствительным обонянием и способны отыскать предмет, даже если для других собак запах уже выветрился. Шалаек уже набирают в полицию и службы безопасности аэропортов. Много заказов и от зарубежных правоохранителей, но в российской ассоциации заявили, что уникальная порода останется на страже нашей страны. Шалаек не будут продавать за рубеж.