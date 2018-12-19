Новые ставки пошлин для международных почтовых отправлений

С 1 января 2019 года Решением Совета экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» введены новые стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов.



Беспошлинная норма ввоза товаров, будет распространяться на отправленные в Республику Казахстан иностранные товары, в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица, стоимость которых не превышает 500 евро, а вес составляет не более 31 кг.



При превышении стоимостного либо весового ограничения необходимо производить оплату таможенных пошлин и налогов. Сумма платежей будет следующая:



• 30% для отправлений, стоимость которых превышает 500 евро;



• 4 евро за кг для отправлений весом более 31 кг.



Начисление таможенных пошлин, налогов производится должностным лицом таможенного органа в зоне деятельности получателя товара с заполнением таможенного приходного ордера.



Выдачу физическим лицам международных отправлений производит почтовое отделение, в регионе деятельности которого находится получатель, после уплаты им таможенных пошлин, налогов.