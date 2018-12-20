Почем домишко для акима?

Буквально на неделе завершился скандал с приобретением в Павлодаре на бюджетные деньги квартиры площадью 230 м2 почти за 50 млн. тенге. Но, по словам депутата мажилиса Меруерт Казбековой, этот случай не единичный, а всего лишь верхушка айсберга.



В сентябре текущего года акимат Атырау приобрел пятикомнатный жилой дом с мебелью за 58 млн. тенге. В Усть Каменогорске 82 млн. тенге потрачено на два элитных жилых объекта: пятикомнатную квартиру с потолками в четыре метра и площадью 260 квадратов за 45,3 млн. тенге и четырехкомнатную квартиру в 210 квадратов за 37 млн.



Управление жилья и жилищной инспекции Шымкента объявило конкурс на покупку пяти суперкомфортабельных «служебных» квартир, на каждую из которых выделили по 43 млн. тенге. В Кокшетау акимат приобрел четырехкомнатную квартиру в 145 квадратов за 40 миллионов.



В западноказахстанском городе Аксай аким района позаимствовал из бюджета 24 миллиона тенге на ремонт своего особняка. Глава Жамбылского района Алматинской области планировал приобрести жилье площадью 180 кв. м с просторным паркингом и персональной парной за 35 миллионов. При этом самый дорогой особняк в этом районе стоит не более 20 млн. тенге.



- Это только те факты, которые стали известны прессе и обществу. А сколько их в действительности по всем городам и районам, можно только предполагать. Как и то, сколько из этих объектов приобретались по реальной цене, а сколько использовались для хищений по завышенным ценам. На фоне того, что тысячи простых граждан отказывают себе во всем ради выплат по ипотеке, и даже программа «7 20 25» подразумевает и ограничения по стоимости квартир, и обязательность платежей, - стремление некоторых чиновников жить в шикарных условиях, ни в чем себе не отказывая, вызывает справедливую критику, - отметила депутат Казбекова.



Она считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет должен регламентироваться ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья.



- Например, по программе «7 20 25» для того же Павлодара установлена максимальная цена жилья в 15 млн., тогда как акимат счел возможным приобрести для себя квартиры в 3,5 раза дороже. На основании изложенного, уважаемый Бакытжан Абдирович (премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. - Авт.), фракция «Ак жол» просит провести проверку госорганов и бюджетных организаций на предмет соответствия приобретаемого служебного жилья соображениям элементарного приличия и рачительного использования бюджетных средств, включая случаи и условия приватизации такого жилья в личное пользование. Об итогах проверки информировать парламент и общество. В случае выявления нарушений, выходящих не только за рамки закона, но и за требования этики, привлечь виновных к ответственности, - обратилась Меруерт Казбекова к главе правительства.



Депутат также отметила необходимость установить твердые критерии обеспечения госслужащих служебным жильем на основе программы «7 20 25», либо исходя из стандартов обеспеченности жилой площадью на члена семьи. Но при этом предусмотреть право реализовывать желание госслужащих иметь более комфортабельное и просторное жилье за счет собственных средств.