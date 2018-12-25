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Врачи советуют не пить шампанское с пеплом бумаги

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Врачи советуют не пить шампанское с пеплом бумаги
Фото из открытых источников
Новогодняя традиция выпить под бой курантов бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, может нанести вред здоровью и вызвать отравление, передает РИА Новости.

Так считает ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий России Сергей Морозов.

«Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», − сказал С.Морозов.

Он уточнил, что потенциально такая традиция может вызвать отравление.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева отметила, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист, максимально маленького размера.
Источник: newtimes.kz
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