Врачи советуют не пить шампанское с пеплом бумаги

Новогодняя традиция выпить под бой курантов бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, может нанести вред здоровью и вызвать отравление, передает РИА Новости.



Так считает ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий России Сергей Морозов.



«Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», − сказал С.Морозов.



Он уточнил, что потенциально такая традиция может вызвать отравление.



В свою очередь врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева отметила, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому если все-таки соблюдать традицию, то следует использовать обычный белый лист, максимально маленького размера.