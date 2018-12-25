Тенге ослабел на 11,8% с начала года

В ноябре 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 364,95-375,90 тенге за доллар США. На конец ноября 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 371,56 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 0,7%, с начала года – ослабление на 11,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.



"Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 15,3 млрд долларов США – увеличение за месяц на 2%, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,7 млрд долларов США – увеличение на 6,5%, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 12,5 млрд долларов США – увеличение на 1%", – сообщили в финрегуляторе.



При этом объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 7,3 млрд долларов США, уменьшившись на 15,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 58,6% (69,7% в октябре 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.



В ноябре 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 253,4 млрд тенге на нетто-основе.



Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 63,0% или 159,7 млрд тенге, российских рублей – 25,8% или 65,3 млрд тенге, евро – 11,0% или 27,8 млрд. тенге.



По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 21,5%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США увеличились на 32,2%, российских рублей – на 22,4%, расходы на покупку евро уменьшились на 17,3%