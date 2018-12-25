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Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Адвокат назвал убийство Дениса Тена заказным
Кадр из видео ©Tengrinews.kz
Сторона защиты назвала убийство Дениса Тена заказным, передает корреспондент Tengrinews.kz. Предварительные слушания проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Адвокат Оксаны Тен - Нурлан Устемиров ходатайствовал направить дело прокурору.

"В ходе ознакомления с материалами дела обратили внимание на противоречия - 14 насчитали, которые указывают, что убийство было заказным. Мы считаем, что дело надо отправить для разбирательства прокурору для того, чтобы привлечь других соучастников, пособников, организаторов, для их установления. Или выделения дела в отдельное производство. Дело не в том, что нас не устраивает, а в том, что не придают значение доводам", - сказал он.

По делу проходят Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Арман Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Нуралы Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Жанар Толыбаева обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и по статье 434 "Недонесение о преступлении".

Объем уголовного дела - 38 томов.

Денис Тен скончался от ножевых ранений 19 июля 2018 года. На фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Марс (Посетители) Сегодня, 12:43
Срока будут запредельными. И оно заслужено - бесспорно. Просто в голове всё равно витает мысль (да и опыт подсказывает), что если бы на месте Дениса был бы обычный человек - максимум, что грозило бы убийцам 6-8 лет за "неосторожное убийство".

А так впаяют по 14 минимум - ещё раз повторюсь, - заслуженно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Max007
  • kazakhstan
  • Краснов
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 11:08
Да да да .... Теперь из пальца будут высасывать .... в итоге заказчиком будет назван Аблязов .... popa
 
 

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