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Посылки будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Посылки будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане
Иллюстративное фото:khersondaily.com
C 1 января 2019 года "Казпочта" будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Исключение относится только к нерегистрируемым письмам. Соответствующая норма (пункт 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О почте") вступает в действие 01 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде.

Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные.

Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат, в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи.

"Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников", - объяснили в организации.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:40
Sazan,
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 12:01
прочитать письмо с выражением не надо?
 
 

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