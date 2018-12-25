Посылки будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане

C 1 января 2019 года "Казпочта" будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
Исключение относится только к нерегистрируемым письмам. Соответствующая норма (пункт 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О почте") вступает в действие 01 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде.
Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные.
Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат, в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи.
"Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников", - объяснили в организации.
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