Посылки будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане

C 1 января 2019 года "Казпочта" будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.



Исключение относится только к нерегистрируемым письмам. Соответствующая норма (пункт 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О почте") вступает в действие 01 января 2019 года. Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде.



Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные.



Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат, в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи.



"Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников", - объяснили в организации.