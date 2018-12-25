Будете лично отвечать - премьер-министр предупредил акимов о решениях по тарифам

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев высказался о выполнении акиматами поручений Президента по вопросам тарифообразования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава правительства подчеркнул, что некоторые регионы до сих пор не предоставили новые тарифы, по которым будут работать монополисты с 2019 года.



"По газоснабжению, в некоторых регионах нет информации в таблице. Что можете сказать по КСК, автобусам, троллейбусам, трамваям, по оплате проезда, лифтовому хозяйству, мусору? По какой причине нет изменений в некоторых регионах?" - поинтересовался Сагинтаев.



"Как я говорил, по КСК, другим коммунальным услугам, которые находятся в ведении акиматов, если решения в этих регионах не приняты, это означает невыполнение поручений Главы государства. Уважаемые акимы, будете лично отвечать за это. Мы соответствующую справку дадим. Почему-то другие регионы нашли решения, а некоторые регионы оставили все как есть. Как можно это понимать? Получается, пошли на поводу у монополистов. До 1 января еще есть время, примите решение. 29 декабря еще будет заседание правительства. Вас это тоже касается, министр Сулейменов (министр нацэкономики - прим.)", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.



Глава Министерства национальной экономики доложил, что в целях усиления прозрачности тарифообразования и работы монополистов подготовлены два пакета поправок в законодательство.



"Первый пакет поправок в рамках проекта закона "О естественных монополиях" 20 декабря был одобрен на пленарном заседании Сената Парламента и в ближайшее время будет направлен на подпись Главе государства. Второй пакет поправок, направленных на усиление механизма проведения проверок монополистов и требующих внесение изменений в Предпринимательский кодекс, предусмотрен в законопроекте по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента", - отчитался Тимур Сулейменов.