Переплату по комуслугам укажут в счетах казахстанцев - Сулейменов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что казахстанцы увидят суммы по переплаченным тарифам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По итогам наших плановых мероприятий, проверок, которые мы провели совместно с Генеральной прокуратурой, нами выявлены суммы дохода, которые монополисты получили сверх того, что было заявлено в тарифных сметах. Мы делали корректировки в их инвестиционных программах, перепроверяли выявленные экономии, которые они взяли в виде тарифов, но теперь (сумма - прим.) должна быть возращена потребителям. Все это делается на системной основе.



Сейчас вносятся изменения в подзаконный акт с тем, чтобы переплаченные деньги были показаны в счете. Счет, который к нам приходит, чтобы (сумма - прим.) была за минусом. Делается это в расчете не каждого человека, а на каждую квартиру. Мы получаем счета по квартирам. Но мы более выпукло сделаем "минус экономия" или "минус переплаченные тарифы", - объяснил Сулейменов журналистам в кулуарах правительства.



Напомним, в ноябре состоялось заседание Совета Безопасности, на котором Президент Казахстана призвал наказать недобросовестных монополистов за неоправданное повышение тарифов. Нурсултан Назарбаев сообщил, что проверка выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компаний на 14 миллиардов тенге. Также был выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 миллиардов тенге.



"Вместо того, чтобы инвестировать и обновлять мощности на эти деньги, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг. В стоимость услуг включали премии, бонусы своим работникам, вознаграждения по кредитам, а также необоснованно завышали производственные затраты", - сказал Назарбаев на заседании Совета Безопасности.