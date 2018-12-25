Нацбанк продлил сроки рефинансирования валютных ипотечных займов физлиц

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 15 июля 2019 года.



В Национальном банке сообщили о продлении срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу финорегулятора.



Постановлением Правления Национального Банка Казахстана в Программу рефинансирования ипотечных займов внесены изменения, предусматривающие продление срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.



Он отметил, что по поручению Главы государства с марта 2018 года в рамках Программы банками осуществляется рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл. США).



"На сегодняшний день банками на рефинансирование одобрена 5 131 заявка на сумму 40,1 млрд. тенге, рефинансировано 3 845 займов на сумму 27,7 млрд. тенге. В целях максимального охвата Программой валютных ипотечных заемщиков, срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 15 июля 2019 года. С учетом внесенных поправок в Программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 1 июля 2019 года", - сообщил глава Национального Банка Казахстана.



Глава Национального Банка Казахстана сообщил, что на рефинансирование валютных ипотечных займов из средств Национального Банка банкам на возвратной основе выделяется 156 млрд. тенге.



"В рамках государственно частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям и неустойке (пене) на сумму более 136 млрд. тенге", - подчеркнул глава Национального Банка Казахстана.



Д. Акишев напомнил, что Программа рефинансирования реализуется Национального Банка с 2015 года. В рамках реализации первой части Программы Национальным Банком Казахстана на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд. тенге.



«По состоянию на 1 декабря 2018 года банками по первой части Программы одобрено 25 556 заявок на сумму 158,3 млрд. тенге, рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд. тенге. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч. Задачи, стоящие перед данной Программой, выполнены в связи с полным освоением выделенных средств» - сообщил глава Национального Банка Казахстана.



Д. Акишев также отметил, что Национальный Банк Казахстана приступил к разработке финальной стадии поддержки ипотечных заемщиков, чье имущество в настоящее время находится на балансе банков.



"Банкам законодательством предоставлено право в рамках Программы сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банков в результате обращения на него взыскания в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. В ближайшее время в Национальном Банке Казахстане пройдет заседание рабочей группы, сформированной из представителей заинтересованных государственных органов, политических партий, банков второго уровня и руководителей общественных объединений, на которой будут обсуждены и выработаны условия передачи жилища в аренду. После выработки рабочей группой данных условий в Программу будут внесены соответствующие дополнения", - сообщил Председатель Национального Банка Казахстана.