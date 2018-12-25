На рынке в Караганде взорвалась фура

На рынке "Шыгыс" в Караганде взорвался топливный бак грузового автомобиля. Его водитель получил ожоги и сейчас находится в больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz.По сообщению ДЧС области, водитель грузовой машины пытался нагреть топливный бак паяльной лампой. В результате произошедшего мужчина получил ожоги лица и рук. Его госпитализировали в клинику имени Макажанова."При неосторожном использовании источника открытого пламени произошел взрыв. Сообщение поступило к нам 25 декабря в 13.18, огонь ликвидирован в 13.38. В тушении огня задействовано шесть единиц техники и 25 человек личного состава. Площадь горения составила восемь квадратных метров. Огнем повреждены сгораемые части кабины и обшивки грузовой будки", - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области Нурайым Кенжехан.Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется использовать для разогрева автомобилей источники открытого огня.