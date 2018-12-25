На рынке в Караганде взорвалась фура

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Происшествие на рынке "Шыгыс" #Караганда Причина возгорания – нагрев топливного бака паяльной лампой, в следствии чего произошёл взрыв. #екараганда #ekaraganda @ekar.kz #Караганда #Қарағанды #новости #события #происшествия #Казахстан #Kazakhstan #Абай #Сарань #Шахтинск #Жезказган #Балхаш #Темиртау
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