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Органы внутренних дел незаконно переквалифицируют преступления – Генпрокуратура РК

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Органы внутренних дел незаконно переквалифицируют преступления – Генпрокуратура РК
Фото с сайта tengrinews.kz
Есть факты, когда в полиции проводят манипуляции с заявлениями граждан в едином реестре досудебных расследований и переквалифицируют преступления. Об этом заявил заместитель председателя комитета правовой статистики при Генеральной прокуратуре РК Бахыт Абишев, выступая на конференции на тему "Прозрачность деятельности правоохранительных органов", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 2015 года в УПК есть норма единого реестра досудебных расследований. Все заявления автоматически регистрируются в систему (…) Мы полностью владеем статистикой, но есть факты манипуляций с заявлениями, в особенности со стороны органов внутренних дел. Как это происходит? В конце месяца, в последние отчетные дни они делают незаконные переквалификации. К сожалению, таких фактов очень много. И это проблема", – сказал Абишев.

Чтобы оптимизировать работу, в Генпрокуратуре решили изучить международный опыт.

"Сейчас, как мы все знаем, предстоит большая реформа в органах внутренних дел. Хотели бы посмотреть, как изучается международный опыт по формированию статистики других развитых стран. В рамках своих ведомств мы имеем информацию, но ее недостаточно. Даже отчет по уровню преступности в развитых странах ведется по-другому, не как у нас. Мы берем данные и сравниваем их с прошлым годом. А по методике ООН и других зарубежных организаций, подсчет ведется по количеству населения, на 10 тысяч или 100 тысяч человек. Мы сами посмотрели, как это выглядело бы у нас, в наших реалиях, если перейти на такой формат. Так вот, по старой методике Алматы традиционно по уровню преступности занимает первое место, а по новой методике оказался в середине. Это решает многие вопросы. Во-первых, безопасность граждан и инвестиционную привлекательность региона", – пояснил он.
Источник: kazpravda.kz
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