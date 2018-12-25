Пять тонн красной рыбы погибло в Урале

В Атырау погибло почти пять тонн красной рыбы. Таковы новые данные министерства сельского хозяйства, которое продолжает подсчитывать ущерб от массового мора, передает Today.kz со ссылкой на КТК.

Его зафиксировали еще в начале декабря в реке Урал, а вот очищать реку от мертвой рыбы и считать ее продолжают уже почти месяц.



Работники фермы говорят, в садках содержали 30 тысяч особей, и почти вся рыба погибла. Больше половины – самки, от которых весной планировали получить полтонны икры.



В хозяйстве также сообщили, что пока очистили едва ли 10-ю часть садков. Поэтому, вероятнее всего, точное количество погибшей рыбы будет еще больше. При этом в хозяйстве говорят, что в начале декабря зафиксировали превышение концентрации хлоридов в воде почти в два раза.



"Считаем, что рыба, конечно, чем-то отравлена. На 5 декабря анализы воды показали, что превышение идет ПДК, предельно допустимой концентрации, по хлоридам. Хлориды допустимы для рыбоводных хозяйств, допускается только в пределах 300 единиц, согласно приказу министерства сельского хозяйства", – сказал глава рыбоводческого осетрового хозяйства Амиржан Шауданов.



Напомним, массовый мор осетровой рыбы, в которой обнаружили аммиак, был зафиксирован в Атырау в начале декабря. По словам заместителя начальника инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Армана Мулдашева, лабораторные исследования показали, что вода в реке Урал опасна для населения.