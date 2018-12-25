«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.08 KZT
  • €1 = 422.7 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пять тонн красной рыбы погибло в Урале

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 21:27
Пять тонн красной рыбы погибло в Урале
Фото из открытых источников
В Атырау погибло почти пять тонн красной рыбы. Таковы новые данные министерства сельского хозяйства, которое продолжает подсчитывать ущерб от массового мора, передает Today.kz со ссылкой на КТК.
Его зафиксировали еще в начале декабря в реке Урал, а вот очищать реку от мертвой рыбы и считать ее продолжают уже почти месяц.

Работники фермы говорят, в садках содержали 30 тысяч особей, и почти вся рыба погибла. Больше половины – самки, от которых весной планировали получить полтонны икры.

В хозяйстве также сообщили, что пока очистили едва ли 10-ю часть садков. Поэтому, вероятнее всего, точное количество погибшей рыбы будет еще больше. При этом в хозяйстве говорят, что в начале декабря зафиксировали превышение концентрации хлоридов в воде почти в два раза.

"Считаем, что рыба, конечно, чем-то отравлена. На 5 декабря анализы воды показали, что превышение идет ПДК, предельно допустимой концентрации, по хлоридам. Хлориды допустимы для рыбоводных хозяйств, допускается только в пределах 300 единиц, согласно приказу министерства сельского хозяйства", – сказал глава рыбоводческого осетрового хозяйства Амиржан Шауданов.

Напомним, массовый мор осетровой рыбы, в которой обнаружили аммиак, был зафиксирован в Атырау в начале декабря. По словам заместителя начальника инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Армана Мулдашева, лабораторные исследования показали, что вода в реке Урал опасна для населения.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика