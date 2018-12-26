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Нурмагомедова приняли за боевика и задержали в аэропорту Москвы

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Нурмагомедова приняли за боевика и задержали в аэропорту Москвы
Фото: Reuters
Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов Москвы, его приняли за боевика и задержали, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщает телеграм-канал "Плохой лейтенант", ссылаясь на одного из сотрудников ФСБ, сотрудники пограничной службы задержали в одном из московских аэропортов двух граждан РФ, выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию. Их заподозрили в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Казахстане - прим. автора). Одним из задержанных оказался Нурмагомедов.

Отмечается, что пограничники не стали обращать внимание на популярность бойца и допросили его с другом. После тщательного досмотра Нурмагомедова отпустили. Спортсмен остался недоволен таким приемом, обругав правоохранителей.

"Контролеры не стали обращать внимание на известность дагестанца, и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. Он сфотографировался с Мишей и еще с одним парнем, остальных послал и улетел...", - говорится в сообщении.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном бою турнира россиянин "задушил" ирландца Конора МакГрегора в четвертом раунде, заставив того сдаться, и тем самым защитил титул.

После боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера МакГрегора, что спровоцировало драку между командами спортсменов. В результате инцидента россиянин покинул октагон без пояса, а выплату гонорара в размере двух миллионов долларов "заморозили". В настоящее время оба бойца ожидают решения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Следующее заседание состоится в январе.
Источник: Tengrinews.kz
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