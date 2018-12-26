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В России курение предложили объявить вне закона

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
В России курение предложили объявить вне закона
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Минздрав России подготовил новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 процента россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагают бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах.

В июне сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.
Источник: lenta.ru
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