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Что изменится в жизни казахстанцев с 1 января 2019 года

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Что изменится в жизни казахстанцев с 1 января 2019 года
Фото: today.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с начала 2019 года, передает Zakon.kz.

Связь

В РК отключат незарегистрированные мобильные телефоны, модемы, планшеты, «умные часы» и прочие устройства.

До этого срока все жители Казахстана должны предоставить операторам сотовой связи IMEI-коды своих электронных устройств, связав их со своим ИИНом или БИНом.

Социальная сфера

В соответствии со ст.8 закона "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" установлены размеры:

Минимальная зарплата - 42 500 тенге.
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге.
Минимальный размер пенсии - 36 108 тенге.
Минимальный расчетный показатель (МРП) - 2 525 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.

На 5% повышается размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца.

Коммунальные услуги

Начнут действовать предельные тарифы на электричество. Они не будут меняться до 2025 года.

К примеру, на 2019 год предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9 группа) установлены в размере 4,89 тенге за 1 киловатт час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26 группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 - 5,76 тенге.

Таможня

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования будут составлять 500 евро и 25 килограммов.
Новые нормы применяются при ввозе в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товаров для личного пользования автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, в том числе через МЦПС "Хоргос".

За превышение указанных норм придется уплатить таможенные платежи по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Почта

Изменяются меры по обеспечению безопасности почтовых отправлений.

Теперь регистрируемые письма и посылки принимаются к пересылке операторами почты исключительно в открытом виде.

Операторы почты применяют технические средства, которые позволяют обеспечить идентификацию вещей, предметов и товаров в почтовых отправлениях.

При приеме регистрируемых почтовых отправлений оператор почты обязан установить личность отправителя и зафиксировать его данные.

Отменяется прием почтовых отправлений через почтомат.

Об обнаружении запрещенных к пересылке предметов операторы почты обязаны сообщить в правоохранительные органы

Налоги

В своем Послании Президент поручил приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога.

При этом будет списана сумма штрафа, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени - начисленная до даты уплаты основного долга.

По предварительным расчетам Комитета государственных доходов под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 ЮЛ и 58 867 ИП).

Вводится горизонтальный мониторинг отдельных категорий налогоплательщиков, с которыми заключается соответствующее соглашение.

Горизонтальный мониторинг проводится для установления правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Производится в виде обмена информацией и документами между уполномоченным органом и налогоплательщиком.

Начнет действовать закон о Едином совокупном платеже

Он вводится для упрощения регистрации деятельности неформально занятых лиц.

ЕСП заменит 4 обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам, в размере 1 МРП (2 525 тенге) для городов республиканского значения, столицы и областного значения и вдвое ниже на уровне половины МРП (1 263 тенге) для жителей других населенных пунктов.

Кредитование

Появился новый Перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита.

Помимо условий, установленных законодательством, а также условий, определенных по соглашению сторон, договор должен содержать следующие обязательные условия:

- общие условия договора;
- права заемщика;
- права микрофинансовой организации;
- обязанности микрофинансовой организации;
- ограничения для микрофинансовой организации;
- ответственность сторон за нарушение обязательств;
- порядок внесения изменений в условия договора.

Страхование

Вступают в силу Требования к содержанию и оформлению страховых полисов.

Документ содержит общий перечень данных, которые должен содержать страховой полис.

Дополнительно прописаны требования к оформлению страхового полиса и страхового сертификата туриста.

Страховые полисы по договорам обязательного страхования, виды, условия и порядок которых устанавливаются отдельными законодательными актами РК, регулирующими обязательные виды страхования, оформляются в электронной форме.

Юристы

Установлен размер оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов,
связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур.

Исполнительное производство

Меняются Правила реализации арестованного имущества, в т.ч. на торгах в форме электронного аукциона.

В частности, Правила дополнены понятием «Е-юридическая помощь - информационная система, предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности и деятельности юридических консультантов».
Объявление о предстоящем аукционе теперь должно размещаться одновременно на ЕЭТП и на интернет-ресурсах по продаже движимого и недвижимого имущества.

Финансы

Вводятся в действие изменения в 19 постановлений правления Национального Банка РК по вопросам платежей и платежных систем.

Изменения касаются открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, применения печатей, порядка осуществления безналичных платежей, оказания электронных банковских услуг и других вопросов.

К договору банковского займа, заключаемому с заемщиком - физическим лицом, помимо графика погашения займа должна прилагаться Памятка для заемщика по утвержденной форме.

Банки

Нацбанк устанавливает запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями.

В частности, размер займов без обеспечения, выдаваемых банком лицу, связанному с ним особыми отношениями, не превышает 20 (двадцати) миллионов тенге.
Источник: zakon.kz
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