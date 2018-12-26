Что изменится в жизни казахстанцев с 1 января 2019 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с начала 2019 года, передает Zakon.kz.



Связь



В РК отключат незарегистрированные мобильные телефоны, модемы, планшеты, «умные часы» и прочие устройства.



До этого срока все жители Казахстана должны предоставить операторам сотовой связи IMEI-коды своих электронных устройств, связав их со своим ИИНом или БИНом.



Социальная сфера



В соответствии со ст.8 закона "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" установлены размеры:



Минимальная зарплата - 42 500 тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге.

Минимальный размер пенсии - 36 108 тенге.

Минимальный расчетный показатель (МРП) - 2 525 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.



На 5% повышается размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца.



Коммунальные услуги



Начнут действовать предельные тарифы на электричество. Они не будут меняться до 2025 года.



К примеру, на 2019 год предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9 группа) установлены в размере 4,89 тенге за 1 киловатт час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26 группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 - 5,76 тенге.



Таможня



Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования будут составлять 500 евро и 25 килограммов.

Новые нормы применяются при ввозе в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товаров для личного пользования автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, в том числе через МЦПС "Хоргос".



За превышение указанных норм придется уплатить таможенные платежи по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.



Почта



Изменяются меры по обеспечению безопасности почтовых отправлений.



Теперь регистрируемые письма и посылки принимаются к пересылке операторами почты исключительно в открытом виде.



Операторы почты применяют технические средства, которые позволяют обеспечить идентификацию вещей, предметов и товаров в почтовых отправлениях.



При приеме регистрируемых почтовых отправлений оператор почты обязан установить личность отправителя и зафиксировать его данные.



Отменяется прием почтовых отправлений через почтомат.



Об обнаружении запрещенных к пересылке предметов операторы почты обязаны сообщить в правоохранительные органы



Налоги



В своем Послании Президент поручил приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога.



При этом будет списана сумма штрафа, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени - начисленная до даты уплаты основного долга.



По предварительным расчетам Комитета государственных доходов под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 ЮЛ и 58 867 ИП).



Вводится горизонтальный мониторинг отдельных категорий налогоплательщиков, с которыми заключается соответствующее соглашение.



Горизонтальный мониторинг проводится для установления правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Производится в виде обмена информацией и документами между уполномоченным органом и налогоплательщиком.



Начнет действовать закон о Едином совокупном платеже



Он вводится для упрощения регистрации деятельности неформально занятых лиц.



ЕСП заменит 4 обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам, в размере 1 МРП (2 525 тенге) для городов республиканского значения, столицы и областного значения и вдвое ниже на уровне половины МРП (1 263 тенге) для жителей других населенных пунктов.



Кредитование



Появился новый Перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита.



Помимо условий, установленных законодательством, а также условий, определенных по соглашению сторон, договор должен содержать следующие обязательные условия:



- общие условия договора;

- права заемщика;

- права микрофинансовой организации;

- обязанности микрофинансовой организации;

- ограничения для микрофинансовой организации;

- ответственность сторон за нарушение обязательств;

- порядок внесения изменений в условия договора.



Страхование



Вступают в силу Требования к содержанию и оформлению страховых полисов.



Документ содержит общий перечень данных, которые должен содержать страховой полис.



Дополнительно прописаны требования к оформлению страхового полиса и страхового сертификата туриста.



Страховые полисы по договорам обязательного страхования, виды, условия и порядок которых устанавливаются отдельными законодательными актами РК, регулирующими обязательные виды страхования, оформляются в электронной форме.



Юристы



Установлен размер оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов,

связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур.



Исполнительное производство



Меняются Правила реализации арестованного имущества, в т.ч. на торгах в форме электронного аукциона.



В частности, Правила дополнены понятием «Е-юридическая помощь - информационная система, предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности и деятельности юридических консультантов».

Объявление о предстоящем аукционе теперь должно размещаться одновременно на ЕЭТП и на интернет-ресурсах по продаже движимого и недвижимого имущества.



Финансы



Вводятся в действие изменения в 19 постановлений правления Национального Банка РК по вопросам платежей и платежных систем.



Изменения касаются открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, применения печатей, порядка осуществления безналичных платежей, оказания электронных банковских услуг и других вопросов.



К договору банковского займа, заключаемому с заемщиком - физическим лицом, помимо графика погашения займа должна прилагаться Памятка для заемщика по утвержденной форме.



Банки



Нацбанк устанавливает запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями.



В частности, размер займов без обеспечения, выдаваемых банком лицу, связанному с ним особыми отношениями, не превышает 20 (двадцати) миллионов тенге.