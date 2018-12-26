Путешествия за границу для казахстанцев в 2019 году станут дороже

Туристические агентства готовятся к нелегкому сезону. Путевки могут подорожать, это снизит продажи, что для такого низкомаржинального бизнеса равнозначно кризису, передает LS.



Как рассказала LS исполнительный директор Global Holiday Эльнара Етимова, любимая казахстанцами Турция перешла на евро. В стране назрел кризис и туристам следует учитывать, что цены на путевки в Анталию, Кемер и Белек будут расти.



"Уже сейчас раннее бронирование обходится дороже, чем мы привыкли. Если раньше на май следующего года мы могли взять туры в декабре за $500, но в этом году таких цен нет", - заявила она.



При этом сезон в Турции, по ее словам стал длиннее. Обычно казахстанцы начинали летать в Турцию с 15 мая, но вот уже второй год подряд люди готовы вылетать в Анталию и на другие курорты уже с апреля. Тогда как заканчивается сезон в конце сентября - начале октября. Возможно, это как-то сможет сгладить негативный эффект от роста стоимости путевок. Однако и без этого у отрасли много трудностей.



Етимова также отметила, что стало расти количество турагентов.



"Турист начал теряться среди предложений, большая часть из которых некачественная, так как на рынок приходят не совсем профессионалы. А те, кто работает, давно, отмечают, что спрос упал, а клиентов у них стало меньше. Кроме того, сократился клиентский ценник. Если раньше покупатели могли потратить $50 тыс. на семейный тур, то сейчас – не больше $10 тыс. - $15 тыс.", - заявила специалист и добавила, что в результате маржинальность бизнеса стала уменьшаться.



"На рынке появилось много демпингуюших компаний. Пришли новые турагенты, которые не умеют продавать, продвигать свой продукт. И просто стали понижать цены. Если раньше (до курсовых колебаний) турагенты имели маржу порядка 10%, то сейчас – это 2%-3%. Бывает, что тур стоит $10 тыс., а прибыль с него - $20", - заявила она.



При этом отрасль уходит в интернет и рекламная концепция меняется.



"Продвижение и продажи сейчас ушли в Сеть. А это значит нужно больше тратить деньги на рекламу. Недорогой рекламой в газете или глянцевом журнале уже не обойдешься", - пояснила Етимова.