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Количество авиарейсов увеличили в Казахстане перед Новым годом

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Количество авиарейсов увеличили в Казахстане перед Новым годом
Иллюстративное фото: pixabay.com
Казахстанские авиакомпании в предпраздичные и праздничные дни, увеличили количество и емкость рейсов по внутренним и международным направлениям, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Так, авиакомпанией "Эйр Астана" организованы дополнительные внутренние рейсы по следующим направлениям:

Астана - Усть-Каменогорск - Астана,
Астана - Шымкент - Астана,
Алматы - Астана - Алматы,
Алматы - Актау - Алматы,
Алматы - Шымкент - Алматы.

Международные рейсы:

Астана - Бангкок - Астана.

Авиакомпанией "SCAT" организованы следующие дополнительные внутренние рейсы:

Алматы - Петропавловск - Алматы,
Алматы - Актау - Алматы,
Актау - Алматы - Актау,
Астана - Актау - Астана,
Астана - Талдыкорган - Астана.

Отмечается, что в сфере гражданской авиации в текущем году сохраняются положительные темпы роста. Так, за 11 месяцев 2018 года авиакомпаниями Казаxстана перевезено 7,3 миллиона человек, что на 7 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года (6,8 миллиона человек).

За январь-ноябрь текущего года количество транзитных авиапассажиров составило 810 тысяч человек, что на 40 процентов больше показателя прошлого года (2017 год - 578 тысяч) и до конца года ожидается достижения свыше 900 тысяч транзитных авиапассажиров.

Аэропортами РК обслужено 13,2 миллиона человек, что на 6 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года (12,5 миллиона человек).
Источник: Tengrinews.kz
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