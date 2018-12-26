Количество авиарейсов увеличили в Казахстане перед Новым годом

Казахстанские авиакомпании в предпраздичные и праздничные дни, увеличили количество и емкость рейсов по внутренним и международным направлениям, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.



Так, авиакомпанией "Эйр Астана" организованы дополнительные внутренние рейсы по следующим направлениям:



Астана - Усть-Каменогорск - Астана,

Астана - Шымкент - Астана,

Алматы - Астана - Алматы,

Алматы - Актау - Алматы,

Алматы - Шымкент - Алматы.



Международные рейсы:



Астана - Бангкок - Астана.



Авиакомпанией "SCAT" организованы следующие дополнительные внутренние рейсы:



Алматы - Петропавловск - Алматы,

Алматы - Актау - Алматы,

Актау - Алматы - Актау,

Астана - Актау - Астана,

Астана - Талдыкорган - Астана.



Отмечается, что в сфере гражданской авиации в текущем году сохраняются положительные темпы роста. Так, за 11 месяцев 2018 года авиакомпаниями Казаxстана перевезено 7,3 миллиона человек, что на 7 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года (6,8 миллиона человек).



За январь-ноябрь текущего года количество транзитных авиапассажиров составило 810 тысяч человек, что на 40 процентов больше показателя прошлого года (2017 год - 578 тысяч) и до конца года ожидается достижения свыше 900 тысяч транзитных авиапассажиров.



Аэропортами РК обслужено 13,2 миллиона человек, что на 6 процентов больше показателя аналогичного периода 2017 года (12,5 миллиона человек).