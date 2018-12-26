Какая краше? Самые яркие новогодние елки в городах Казахстана

Фото Турар Казангапов©

Фото Lada.kz©

В преддверии Нового года во всех городах Казахстана царит праздничная атмосфера. Tengrinews.kz предлагает посмотреть на новогодние елки в разных регионах страны и на то, как их украсили.Главную елку страны зажгли в столице 18 декабря. Елка расположилась на территории выставки EXPO, так же как и в прошлом году. Ее высота составила 25 метров, она искусственная. Для оформления новогодней красавицы использовано более двухсот снежинок, 1200 разноцветных шаров и 4000 метров гирлянд.Всего по городу установлено 45 елей за счет малого и среднего бизнеса. В городе создано 12 тематических площадок, 32 ледовых катка, 36 ледяных горок. Всего в зимний период будет организовано более 400 мероприятий. Это спортивные турниры, ярмарки национальных блюд, мастер-классы по фигурному катанию, веселые старты, хоккей в валенках, новогодние утренники, фестиваль "Шырша фест".Главная елка Алматы установлена на площади Абая (перед Дворцом Республики). Высота ее - 18 метров, диаметр - 10 метров.Она оформлена праздничной иллюминацией, новогодними украшениями в национальном стиле и декоративным световым ограждением в виде достопримечательностей мира. Выполнена из металлокаркаса, обшита искусственной хвоей, украшена гирляндами разных видов, новогодними украшениями, объемными орнаментами и звездой на макушке. Также во всех районах города установлено 45 елок.Главная новогодняя елка Талдыкоргана установлена на центральной площади. Ее высота - 26 метров.Всего по городу установлены три елки, все они искусственные. Две другие ели расположены в парке "Жастар" и на набережной реки Каратал. В парке "Жастар" установлена конструкция, стилизованная под светящийся фонтан. Аллеи парка дополнительно к основному освещению украсили многоцветными фигурами в виде цветков магнолии и огонька. Кроме этого, установлены малые архитектурные формы: стилизованные арки, фигуры символа наступающего года, двухметровые светодиодные цифры "2019"."Лесную красавицу" приобрели в соседней России, в Коломне. Высота конструкции - 22 метра.Всего по городу установили пять елок. Главная ель отличается от прошлогодней сборкой. Нынешняя полностью каркасная. Она оформлена декоративными шарами, иллюминацией, гирляндами и светодиодными элементами с эффектом "бегущего" рисунка.К Новому году в Костанае появилось несколько катков, горки и ледовый городок. Светодиодными гирляндами украсили и все городские фонтаны. Из-за приобретения новой елки новогоднее украшение городскому бюджету обошлось дороже, чем в прошлом году. На эти нужды было потрачено 25 миллионов тенге.Главную площадь города украсила 14-метровая искусственная ель со светодинамическим оформлением. Общая стоимость этого украшения обошлась городскому бюджету в сумму около 8 миллионов тенге (7 миллионов 998 тысяч). Торжественное зажжение елки прошло 19 декабря.Помимо этого, в парке "Шахтер" и около городского центра культуры "Өнер" установлено еще две елки. В этом году установлена иллюминация в нескольких школах, ОДК "Кайнар" и центре "Өнер".Также в Экибастузе установлено четыре горки и две горки установлены за счет спонсорских средств. Во дворах открыто 10 ледовых катков.50 елок установили в Актобе в канун Нового года. Главная - 30-метровая красавица стоимостью 14 миллионов тенге - установлена на площади перед областным акиматом, еще три - высотой 12 и 18 метров - украсили парк имени Первого Президента, ледовый городок на Арбате и новый жилой массив Батыс-2.В населенных пунктах, во дворах общеобразовательных школ залито 48 катков, что позволит вовлечь молодежь в занятия зимними видами спорта. В целом на праздничное оформление города из местного бюджета выделено 30 миллионов тенге, еще 20 миллионов предоставили спонсоры.В Павлодаре главную елку зажгли вечером 19 декабря. Новогоднюю красавицу традиционно установили напротив областного акимата. Ее монтаж обошелся городской казне почти в 11 миллионов тенге. З0-метровая елка используется в Павлодаре уже пятый год. Ее купили в 2013 году за 38 миллионов тенге. Конструкцию по-прежнему украшают более 400 игрушек и гирлянда "Северное сияние" длиной три тысячи метров.По информации пресс-службы городского акимата, новогоднее оформление Павлодара в этом году обошлось в 41 миллион тенге. На эти деньги на улицах города установили семь металлических елок еще две искусственные появились в парке имени Гагарина и Усольском микрорайоне, построили ледяной городок в виде лабиринта, горки, сделали подсветку "Колеса обозрения" в центральном парке.Еще часть средств была потрачена на новогоднюю иллюминацию улиц, световые фигуры животных и гирлянды, которые развесили на деревьях в парках, скверах вдоль улиц и на центральной набережной. Отметим, в прошлом году траты на новогоднее оформление Павлодара были скромнее и составили с учетом монтажа и разбора центральной елки, реставрации главных праздничных атрибутов и новогодней иллюминации 16 миллионов тенге.А вот так выглядит главная елка Кызылорды.В этом году на новогоднее оформление из местного бюджета выделено 4 миллиона 600 тысяч тенге. Высота елки составляет 23 метра. Елка украшена красивыми игрушками и гирляндами. Помимо этого, еще в пяти местах появились елки высотой 10 метров.Церемония зажжения елки в Петропавловске. По данным акимата, в этом году из бюджета была выделена только треть от запланированных средств.Для праздничного настроения коммунальными службами и общественностью были оборудованы ледовые городки. По городу подготовлены два основных ледовых городка - на площади Первого Президента и у городского акимата. Есть горки, лабиринты, крепости для детей разных возрастов. Также обустроены 13 ледовых городков в разных микрорайонах города. Студенты 1-2 курсов технических специальностей занимались изготовлением иллюминации. Над новогодними украшениями работали более 100 студентов.Главная елка высотой 24 метра установлена на площади Первого Президента. Церемония ее зажжения состоялась 21 декабря. Несмотря на 20-градусный мороз, горожане вместе с акимом города Муратом Мукаевым пустились в хоровод вокруг зеленой красавицы.В Уральске на проведение новогодних праздников выделили 10,4 миллиона тенге. На эти средства были приобретены искусственные елки, фейерверк, костюмы для новогодних утренников, оформлены площади, а также закуплены подарки для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.Новогоднее оформление обошлось бюджету города в 4 миллиона тенге. Также новогодние елки установлены на площади Абая, в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, в скверах "Лепесток", СОШ № 20, в поселке Деркул.В Шымкенте 20 декабря зажгли огни на главной елке. Церемония прошла на площади Аль-Фараби. В ней принял участие аким мегаполиса Габидулла Абдрахимов.Высота главной елки Шымкента составляет 15 метров, вес - около тонны. Ее украшают 440 метров световых гирлянд, 240 золотых шаров, 540 елочных игрушек и 3400 метров гирлянд.В праздничном вечере приняли участие Деды Морозы и Снегурочки, сказочные герои и аниматоры, ростовые куклы. Вторая елка установлена на площади в АДЦ. Ее высота также 15 метров.В этом году зеленую красавицу Караганды практически полностью одели в новый наряд. От прежней 20-метровой конструкции осталась только металлическая основа. Искусственную хвою украсили мерцающей гирляндой длиной 1,5 километра. В дневное время она красными светящимися шарами и дедами морозами радует прохожих. Макушку елки украсили массивной белой звездой.Несмотря на почти 30-градусный мороз, на зажжение главной елки Караганды пришли сотни горожан. Многие из них были с маленькими детьми. В ожидании новогоднего чуда люди согревались танцами под зажигательные песни, звучащие с главной сцены. Вскоре вокруг нее собрались 240 Дедов Морозов и Снегурочек - участников традиционного праздничного парада шахтерской столицы.В этом году в Усть-Каменогорске на Центральной площади установили на редкость ровную и пышную елку. Но главная новогодняя красавица искусственная, до этого несколько лет подряд устанавливали живую елку, которую привозили из лесничества. Причем украшением города становилась елка, которая попадала под сруб, но отправлялась она не на пилораму, а в город.Горожане сразу отметили, что на площади нет привычного елового запаха. Однако сама елка выглядит красиво. В этом году разноцветные шары на елке заменили на два основных цвета - серебро и золото. На площади стоят две ледяные фигуры - Деда Мороза и Снегурочки, а также конструкция в виде цифр "2019".В этом году в городе впервые установлены две главные елки - на Центральной площади на правобережье и на площади Мухтара Ауэзова в левобережной части города.Главная елка города, установленная на Центральной площади, была приобретена в 2013 году. Ее высота - более 15 метров. В этом году на ее установку и послепраздничный демонтаж из бюджета выделены 2 миллиона 132 тысячи тенге. Елка украшена 520 метрами гирлянд и светодиодных лент, на ней более 300 елочных игрушек.Новогодняя елка на площади Мухтара Ауэзова обошлась городскому бюджету гораздо дороже: на ее приобретение, украшение и установку были выделены 6 миллионов 655 тысяч тенге. 12-метровую новогоднюю красавицу украсили порядка 300 елочных игрушек и фигур и 600 метров гирлянд и дюралайта. Зажжение главной красавицы на Центральной площади в Семее отметили праздничной программой с Дедом Морозом, Снегурочкой, акимом города Ермаком Салимовым, представителями общественности и горожанами.Накануне церемония зажжения елки прошла в Актау. Фото пресс-службы акимата Мангистауской области