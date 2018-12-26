Как разделят Каспийское море, объяснил Абдрахманов

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал, как планируют разделить воды Каспийского моря прибрежные государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, переговоры стран длились более 20 лет. Итоговый документ учитывает интересы всех стран.



"Морская акватория разграничена на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общие водные пространства, где будут действовать разные правовые режимы. Территориальные воды устанавливаются шириной не более 15 морских миль, их внешние пределы имеют статус морских государственных границ. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, в которых каждое государство обладает исключительными правами на промысел биологических ресурсов. Рыболовство осуществляется на основе квот, применения согласованных норм и правил по регулированию воспроизводства биоресурсов и их использования. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство", - рассказал Абдрахманов.



Вне морских госграниц, по его словам, будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.



Эти правила записаны в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект закона о ратификации которого министр представил депутатам Мажилиса.



"Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторе осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных норм и принципов международного права. Экологическая система Каспия и все ее компоненты находятся под всемирной защитой и охраной", - заверил министр.



Также в документе закреплены базовые принципы деятельности прибрежных государств на море, права и обязательства сторон в отношении использования Каспия, его воды, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над ним.



По его словам, конвенция является бессрочной. "Все стороны высоко оценили заслуги Казахстана по данному документу. Личный вклад Главы нашего государства, успех саммита в Актау, его конструктивную позицию на протяжении всего переговорного процесса", - добавил Абдрахманов.



Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.