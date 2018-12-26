Бороться с ценами на "золотые" огурцы в МСХ планируют за счет удешевления кредитов

В северных и центральных тепличные огурцы продают за 1200 тенге за килограмм.



В Казахстане наблюдается рост цен на огурцы и мясо, сообщает BNews.kz. Об этом рассказали представители Министерства сельского хозяйства РК на отчетном брифинге в Астане.



По словам заместителя департамента растениеводства МСХ РК Акпара Мауленова, в центральных и северных областях страны тепличные огурцы продают минимум за 1200 тенге за килограмм. Эксперты связывают повышение цен с сезонностью .



"Я тоже, как и все вы, такой же покупатель и хожу по магазинам. Сейчас поднялась цена на огурцы. Вроде 540 тыс тонн производится ежегодно. Из них 460 тонн в открытом грунте. Потребность 490 тысяч тонн, - мы свою потребность закрываем. Также экспортируем порядка 6 тонн. Но цена поднимается в межсезонье. Начиная с ноября до весны, когда начинается тепличный сезон, цена поднимается. В целом по республике у нас 1150 теплиц и основной объем выращивают в Туркестанской области", - сказал Акпар Мауленов.



По словам Мауленова, удешевление кредитования для фермеров поможет выровнить цены на овощи.



"В качестве мер по регулированию цен на овощи - это снижение коммунальных услуг, строительство тепличных комплексов и господдержка. На теплицу и строительство у нас есть субсидии в размере инвестиционные субсидии. Кроме этого фермеры также получают базовые субсидии на удобрения, доставку воды и гербициды и удешевленное кредитование позволить снизить цены на себестоимость. Рентабельность теплиц хорошая в целом", - сказал Акпар Мауленов.



Как отмечают в министерстве, посевную площадь под огурцы в 2018 году увеличили на 2,5 тыс. гектаров. В Астану и в северные регионы огурцы поставляют из Туркестанской области.



"На рост цен товаров составляют на рост цен составляющих услуг. Даже в теплицах 950 тенге стоит килограмм огурцов. На юге 600 стоят огурцы, а здесь от 1200. Особенно рост цен наблюдается в такой сильный холод. Никто особо и не везет, так как в КАМАЗах они замерзают. Если увеличивается производство – то и себестоимость снижается", - прокомментировал заместитель директора Депарамента развития рынков МСХ РК Шаймерден Ахметов.



Как отметил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Еркебулан Ахметов, за 2018 год цены на мясо говядины увеличились на 100 тенге.



"В целом рост цен на говядину в пределах инфляции. Мы как отраслевое министерство смотрим на уровень оптовых цен. В этом году фермеры продают мясо на уровне 1300-1350 тенге. Мясо за живой вес бычка закупают по 600-700 тенге . Буквально вчера цена за говядину на Шапагате была в среднем 1450 тенге. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 100 тенге", - сказал директор департамента.



По данным департамента развития рынков МСХ РК, совокупный рост цен на говядину в 2018 году был на уровне 5%, в 2017 – 14%.



"В течение 2017 года рост цен на мясо говядины составил 14%. А в этом году всего на 5%. В январе 2018 года средняя цена была 1462 за килограмм говядины, а в ноябре 1500. В 2017 году в начале года было 1200, а в конце стало 1450 тенге", - добавил Шаймерден Ахметов.