Доллар резко подорожал до 374 тенге

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты - 378 тенге, Алматы - 380 тенге.



Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 декабря 2018 года составил 374,06 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 371,70 тенге за доллар США, максимальный — 376,70 тенге, курс закрытия — 375,90 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 100 млн 650 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 199.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 378 тенге, Алматы — 380 тенге.



По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 373,56 тенге.



Официальный курс Нацбанка на 26 декабря составляет 371,08 тенге за 1 доллар США. 27 декабря, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 373,56 тенге за 1 доллар.