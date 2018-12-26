«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Декабря
+6...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.08 KZT
  • €1 = 422.7 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Доллар резко подорожал до 374 тенге

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Доллар резко подорожал до 374 тенге
.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты - 378 тенге, Алматы - 380 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 декабря 2018 года составил 374,06 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 371,70 тенге за доллар США, максимальный — 376,70 тенге, курс закрытия — 375,90 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 100 млн 650 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 199.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 378 тенге, Алматы — 380 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 373,56 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 26 декабря составляет 371,08 тенге за 1 доллар США. 27 декабря, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 373,56 тенге за 1 доллар.
Источник: КАПИТАЛ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:48
Thornhill,
хорошо когда зарплата позволяет)))отложить и еще жить на неё целый месяц
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:24
Хорошо что я всю зарплату в доллары вложил! dance
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика