«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Декабря
+6...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.08 KZT
  • €1 = 422.7 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Умная" тёплая остановка с туалетом появится в Астане

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 15:14
"Умная" тёплая остановка с туалетом появится в Астане
фото: livejournal.com
В Астане откроется первая теплая остановка с туалетом. На остановке предусмотрено наличие современного общественного туалета, передаёт BNews.kz.

Разработчиком инвестиционного проекта является американская компания "I-Stop Inc".

Как рассказали в компании, в настоящее время завершено строительство двух пилотных-проектов остановок на левом берегу столицы в районе Есиль и запланировано их открытие.

"При этом необходимо отметить, мы далее намерены инвестировать в вышеуказанные проекты финансовые средства в размере до 100 млн долларов США и оказывать содействие мерам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и привлечению иностранных инвестиций в Казахстан. Остановка полностью построена за счет инвестора, но при активном содействии Акимата района Есиль в подключении необходимых коммуникаций данного объекта", - отметили в компании.

Тёплая остановка будет находиться по улице Е 10 дом 4.
Источник: bnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sazan (Посетители) Сегодня, 15:37
то есть теперь можно официально гадить на остановках? rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
сембай (Посетители) Сегодня, 15:23
Құдай сақтасын! Ақтау қаласының әкімі халқына желде ықтап тұратын аялдама салып бере алмай жүр, Астана әкімі жұртына жылы әрі әжетханасы бар аялдама қояды. Мен мұны әділетсіздік деп ойлаймын! Салықты барлық халық бірдей төлейді емес па?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика