"Умная" тёплая остановка с туалетом появится в Астане

В Астане откроется первая теплая остановка с туалетом. На остановке предусмотрено наличие современного общественного туалета, передаёт BNews.kz.



Разработчиком инвестиционного проекта является американская компания "I-Stop Inc".



Как рассказали в компании, в настоящее время завершено строительство двух пилотных-проектов остановок на левом берегу столицы в районе Есиль и запланировано их открытие.



"При этом необходимо отметить, мы далее намерены инвестировать в вышеуказанные проекты финансовые средства в размере до 100 млн долларов США и оказывать содействие мерам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и привлечению иностранных инвестиций в Казахстан. Остановка полностью построена за счет инвестора, но при активном содействии Акимата района Есиль в подключении необходимых коммуникаций данного объекта", - отметили в компании.



Тёплая остановка будет находиться по улице Е 10 дом 4.