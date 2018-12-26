Надпись "ГМО" на упаковках продуктов в странах ЕАЭС станет крупнее и заметнее

В странах ЕАЭС вступили в силу новые требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов.



В странах Евразийского экономического союза с 26 декабря вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.



Надпись "ГМО" теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке – ЕАС. При этом знак ГМО должен соответствовать по форме и размеру знаку ЕАС.



Новые нормы, включённые в союзный технический регламент "Пищевая продукция в части её маркировки", позволят покупателям сделать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров, говорится в сообщении.



Разработчиком изменений выступил Роспотребнадзор с учётом пожеланий потребителей. Документ прошёл все необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года. На адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено двенадцать месяцев.



Ранее действовавшая редакция техрегламента о маркировке пищевой продукции также обязывала производителей информировать покупателей о применении и содержании ГМО (свыше 0,9%). Однако эти сведения могли указываться мелким шрифтом и не в строго определённом месте, что не всегда позволяло заметить их на упаковке.



Технический регламент требует, чтобы знак ГМО был нанесён способом, обеспечивающим его лёгкую читаемость и видимость в течение всего срока годности пищевой продукции.



Коллегия комиссии 10 мая 2018 года определила переходный период – 18 месяцев, в течение которых допускаются производство и выпуск в обращение в ЕАЭС пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в соответствии с обязательными требованиями по маркировке, которые установлены техрегламентом.



Обращение таких товаров допускается в течение срока их годности, определённого изготовителем.