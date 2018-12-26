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Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января

Просмотров:552 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
Иллюстративное фото: pixabay.com
Незарегистрированные мобильные устройства будут автоматически привязывать к установленным в них SIM-картам. Об этом сообщили в Министерстве информации и коммуникаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета телекоммуникаций МИК Виталий Ярошенко отметил, что с 1 января тотального отключения незарегистрированных абонентских устройств сотовой связи не будет.

"Что произойдет в эту дату? Произойдет автоматическая привязка той SIM-карты, которая установлена в абонентском устройстве, сотовом телефоне. Если до этого момента пользователь имеет возможность уточнить сведения о себе и актуализировать свои данные, то после устройство привяжется к этой SIM-карте. И если после Нового года вы попытаетесь что-то поменять, у вас могут возникнуть проблемы", - пояснил Виталий Ярошенко на брифинге СЦК.

По его словам, в стране есть пользователи, которые не оформляли SIM-карты на свое имя еще с 1998 года, так как в то время не было такой процедуры и SIM-карта оформлялась на дилера или на организацию.

"Устройство будет принадлежать тому человеку, на которого была оформлена SIM-карта. Поэтому сейчас операторы сотовой связи активно актуализируют базу данных пользователей. Это делается, чтобы защитить и устройство, и SIM-карту", - добавил Ярошенко.

По его словам, нередки случаи, когда SIM-карты выходят из строя.

"Абонент приходит в офис к оператору и начинает разбираться, почему она не работает. Оператор запрашивает удостоверение личности и проверяет по базе, выясняется, что устройство принадлежит не вам. Чтобы таких разбирательств не было, было отведено время для актуализации сведений. Операторы собирают ИИН, чтобы по ним идентифицировать того абонента, которого они обслуживают. Чтобы в будущем у этого абонента не возникало проблем с получением услуг и с регистрацией самого абонентского устройства", - сообщил он.

В МИК предупредили, что казахстанцы рискуют потерять телефоны с января 2019 года.

"Если SIM-карту вовремя не оформили на себя, то вы рискуете потерять устройство, потому что оно может привязаться к SIM-карте, которая привязана к этому телефону. Человек, например, пользуется SIM-картой, которую ему подарили, но даже не знает, на кого она оформлена. С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена", - разъяснили в МИК.

Ранее в МВД прокомментировали выраженные казахстанцами в соцсетях опасения о тотальном контроле над смартфонами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Марс (Посетители) Сегодня, 19:14
Смысл то один на самом деле; "власти", так называемые, хотят сделать так, что бы стало невозможно людям простым заниматься продажей б.у. и новых привезённых, скажем, из Китая, телефонов.

Как результат повышение цены на мобильные устройства связи и выгода официальным спекулянтам-барыгам, которыми зачастую, хоть и скрыто и являются сами чиновники. Скорее всего за этот "закон" где-то ближе к самому верху получили неплохой откат.

А учитывая ужасную работу Казахтелекома (а именно ему принадлежат все операторы связи, кроме, пока что "билайна") - скорее всего сабж ещё и потребует выделение денег (много миллионов) для ведения базы и хранения информации. Чиновники уже перелопатили все возможности стрясти с населения деньги, вот добрались и до сферы связи...
 
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  • arelav_74
 Sazan (Посетители) Сегодня, 18:00
Yanis,
Да.
Сперва они этот бардак устроили, теперь за наш счет героически решают эту проблему.
Потом еще и бонусы хапнут.

Наши неуважаемые руководители государства вообще уверены, что лучше нас знают, что нам нужно, что мы хотим смотреть, читать и слушать, заправлять в свои машины, какие праздники отмечать и где хранить свои кровные. Список можно продолжать.
 
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  • arelav_74
 Андpей (Посетители) Сегодня, 17:51
"Устройство будет принадлежать тому человеку, на которого была оформлена SIM-карта. Поэтому сейчас операторы сотовой связи активно актуализируют базу данных пользователей. Это делается, чтобы защитить и устройство, и SIM-карту", - добавил Ярошенко.
А если у меня в телефоне две сим карты. Одна моя, одна организации в которой я работаю. Мы с конторой пилить его будем?
 
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  • zhanino
  • Андpей
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  • arelav_74
 Yanis (Посетители) Сегодня, 17:45
С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена", - разъяснили в МИК.

"Министерство информации и коммуникаций" теперь вправе распоряжаться имуществом граждан?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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