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Опубликованы самые смешные поисковые запросы года

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 20:29
Опубликованы самые смешные поисковые запросы года
Фото : © РИА Новости
Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей, пишет РИА Новости.

На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".

"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. <…> Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", - рассказали в "Яндексе".

В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов.

Среди них:

(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)

- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;

- куда сходить где нет людей;

- мстители война без конечностей смотреть онлайн;

- нога Акинфеева обои;

- нога Ибрагимовича фото бесплатно голая;

- как отомстить мужчине рыбе;

- как вернуть себе расположение кота;

- как посветить день коту что бы ему понравилось;

- как вывезти кота из севастополя в париж;

- ровно 4 это сколько;

- корень в слове спасибочки;

- зебры в кратце;

- фото девушек древнего египта;

- к чему снится едят пельмени без тебя.

Ранее "Яндекс" опубликовал самые популярные запросы года. По данным сервиса, в 2018 году внимание россиян особенно привлекли Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане.
Источник: zakon.kz
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