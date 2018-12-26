Опубликованы самые смешные поисковые запросы года

Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей, пишет РИА Новости.
На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".
"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. <…> Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", - рассказали в "Яндексе".
В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов.
Среди них:
(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)
- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;
- куда сходить где нет людей;
- мстители война без конечностей смотреть онлайн;
- нога Акинфеева обои;
- нога Ибрагимовича фото бесплатно голая;
- как отомстить мужчине рыбе;
- как вернуть себе расположение кота;
- как посветить день коту что бы ему понравилось;
- как вывезти кота из севастополя в париж;
- ровно 4 это сколько;
- корень в слове спасибочки;
- зебры в кратце;
- фото девушек древнего египта;
- к чему снится едят пельмени без тебя.
Ранее "Яндекс" опубликовал самые популярные запросы года. По данным сервиса, в 2018 году внимание россиян особенно привлекли Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.