Опубликованы самые смешные поисковые запросы года

Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей, пишет РИА Новости.



На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".



"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. <…> Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", - рассказали в "Яндексе".



В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов.



Среди них:



(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)



- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;



- куда сходить где нет людей;



- мстители война без конечностей смотреть онлайн;



- нога Акинфеева обои;



- нога Ибрагимовича фото бесплатно голая;



- как отомстить мужчине рыбе;



- как вернуть себе расположение кота;



- как посветить день коту что бы ему понравилось;



- как вывезти кота из севастополя в париж;



- ровно 4 это сколько;



- корень в слове спасибочки;



- зебры в кратце;



- фото девушек древнего египта;



- к чему снится едят пельмени без тебя.



Ранее "Яндекс" опубликовал самые популярные запросы года. По данным сервиса, в 2018 году внимание россиян особенно привлекли Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане.