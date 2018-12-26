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Названы причины, по которым в РК планируют на людях тестировать лекарства

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:05
Названы причины, по которым в РК планируют на людях тестировать лекарства
Фото: 24gadget.ru
В Алматы сегодня объяснили, почему необходимо тестировать лекарства на людях. Ученые считают, что без подобных исследований помочь пациентам невозможно, сообщает Today.kz со ссылкой на сайт КТК.

Подтвердить или опровергнуть эффективность новых препаратов, уверены специалисты, можно только опытным путем.

Они говорят, что такая работа должна проводиться только на добровольной основе.

Разрешить клинические испытания на людях в Министерстве здравоохранения РК предложили в ноябре 2018 года. К тому же, там считают, стране необходимо создавать собственные лекарства, а надеяться на поставки извне.

"Когда мы с вами говорим о препаратах, понимаем, что они по-разному действуют на людей.

Если мы с вами не будем проводить подобного рода исследования, то, соответственно, мы не сможем устанавливать истину

Ну, как мы сможем сказать, будут работать эти препараты или нет", – сказал проректор по исследовательской деятельности КазНМУ имени Асфендиярова Бауыржан Жусупов.
Источник: today.kz
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