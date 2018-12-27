Дух авантюризма: пожилой француз в бочке отправился через Атлантику

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Француз Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантический океан в большой деревянной бочке, в которой нет ни двигателя, ни весел, ни парусов.Только с помощью естественных океанских течений он намерен дойти от испанского острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов до Карибских островов, сообщает ouest-france.fr.Путешествие, по словам Жан-Жака, продлится примерно три месяца. Он планирует завершить его к марту 2019 года, причем самой благоприятной конечной точкой своего маршрута Савен считает французские острова Мартиника или Гваделупа."В этом случае будет проще с документами и проще перевезти бочку", — отметил путешественник.Бочка, в которой путешествует француз, построена из эпоксидной многослойной фанеры, окрашена в оранжевый цвет снаружи, у нее усиленный киль, солнечные панели и несколько иллюминаторов. Размеры необычного плавательного средства — три метра в длину, диаметр в два метра, общий вес более 450 килограммов.Внутри — небольшая светлая каюта, в которой расположилась небольшая тахта, стол для карт, мини-кухня и небольшое хранилище. В полу иллюминатор для наблюдения за рыбами.Савен с октября тестировал свое судно на реках во Франции, поэтому он знает среднюю скорость движения.В социальных сетях следят за путешественником и публикуют данные о скорости передвижения и его самочувствии.Савен планирует отметить Новый год — для этого он запасся вином и фуа-гра. Кроме того, на свой день рождения 14 января он приберегает бордосское. Жан-Жак уверен, что не будет скучать все те месяцы, которые ему предстоит провести в бочке — у него с собой журнал и любимая мандолина.