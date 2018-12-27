Назарбаев подписал закон о едином совокупном платеже

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам занятости населения, которыми устанавливается размер единого совокупного платежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения", направленный на совершенствование законодательства в сфере занятости населения", - говорится в сообщении.



Ранее Сенат принял поправки в законодательство по вопросам занятости населения.



По данным министра труда и социальной защиты населения Мадины Абылкасымовой, основной новеллой законопроекта является введение с 1 января 2019 года нового правового режима Единого совокупного платежа.



Единый совокупный платеж (ЕСП) установлен в размере 1-го месячного расчетного показателя для столицы, городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП для жителей других населенных пунктов. Плательщиками ЕСП являются физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, которые не используют труд наемных работников, выполняют работы, оказывают услуги для физических лиц, реализуют сельскохозяйственную продукцию от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.



Как отмечается на сайте Сената, введение ЕСП для неформально занятых позволит: участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения; участвовать в накопительной пенсионной системе и получить базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе; получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года.



Законом вносятся поправки в 22 законодательных акта. В том числе в бюджетный, предпринимательский, налоговый кодексы, законы "О государственной адресной социальной помощи", "Об обязательном социальном страховании", "О пенсионном обеспечении", "Об обязательном социальном медицинском страховании", "О занятости населения" и другие, которые направлены на: унификацию категорий плательщиков в законах Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании", "Об обязательном социальном страховании", "О пенсионном обеспечении"; дополнение Налогового кодекса новой главой, определяющей плательщиков единого совокупного платежа, порядок исчисления и уплаты данного платежа, а также поправки, предусматривающие предоставление налоговых преференций для участников международного технологического парка Astana Hub; включение в Закон "О занятости населения" нового понятия "занятое лицо" и классификация таких категорий лиц, понятия "независимый работник"; стимулирование неформально занятого населения для формализации их деятельности. С этой целью предусматривается введение единого совокупного платежа, который объединяет в один платеж четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.