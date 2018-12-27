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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанский город Зыряновск переименован

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Казахстанский город Зыряновск переименован
Фото: r-element.com
В Восточном Казахастане переименован город Зыряновск, теперь он будет называться Алтай. Об этом в ходе прямого эфира на местном телеканале сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает Today.kz со ссылкой на "Казинформ".

Зыряновский район и город Зыряновск отныне можно называть Алтаем, заявил глава региона. Он также отметил, что депутаты районного маслихата стопроцентно проголосовали за переименование.

Вопрос о новом названии Зыряновска был поднят на официальном уровне в сентябре 2018 года. На встрече с депутатами Ахметов пояснил, что переименование города и района даст новый импульс развитию туризма.
В ходе прямого эфире Даниал Ахметов также рассказал, по какому принципу будут определяться новые названия улиц в Восточном Казахстане, пишет Altaynews.

"Вопрос идеологической составляющей стоит на первом месте, но мы также не должны предавать забвению имена таких великих людей, как Чехов, Толстой, Менделеев. А имена исторических личностей, которые устарели с точки зрения идеологии, по моему мнению, должны остаться в прошлом. Например, в Усть-Каменогорске бывшая улица Карла Маркса теперь носит имя Казыбек би, в Семее улица Ленина – Мәңгілік ел. И считаю, это правильно", – сказал Даниал Ахметов.

314 улиц в ВКО уже получили новые названия.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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Марс (Посетители) Сегодня, 15:34
Ага, а Алмате 1300 лет.
 
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  • arelav_74
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:33
Aleksandr Petrovich,
хороший пример, для "искателей исторической справедливости" bravo
и если, к примеру, можно долго спорить насчет Актау/Шевченко, то таких примеров как Зыряновск намного больше.
только начни перечислять.
Гурьев, Уральск, Семипалатинск...
 
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  • Aleksandr Petrovich
  • arelav_74
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:24
Цитата: Aleksandr Petrovich
тут всегда можно обратиться к википедии

Вот только для школоты в школьных учебниках не напишут.
да и... как то школота по википедиям не шастает.
Проще в соцсетях..
- ты чё?
- я ни чё, а ты чё?
- и я ни чё...
 
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  • Штирлиц
  • Sazan
  • tolk
  • arelav_74
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 14:20
Цитата: Штирлиц
Вот так уничтожается собственная история...

История очень давняя и насчитывает много веков тут всегда можно обратиться к википедии.
История
Село Зыряновское
Ос­но­ва­но в 1791 году как руд­ник Ал­тай­ско­го гор­но­го окру­га после от­кры­тия здесь ра­бо­чим Лок­тев­ско­го за­во­да Ге­ра­си­мом Зы­ря­но­вым бо­га­то­го ме­сто­рож­де­ния по­ли­ме­тал­ли­че­ских руд. На­зва­но име­нем пер­во­от­кры­ва­те­ля.
 
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  • Dagestan
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  • arelav_74
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:07
Вот так уничтожается собственная история...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:51
Qazaq elinin' bul olkesinde, orys ult okilderinin' birshama salmagy bar. Eger, turgyndar shu shygarmasa, basqada qalalar atauyn ozgertedi. Qyzyljar qalasy qashan oz atauyn alady?
 
 

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