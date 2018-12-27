Казахстанский город Зыряновск переименован

В Восточном Казахастане переименован город Зыряновск, теперь он будет называться Алтай. Об этом в ходе прямого эфира на местном телеканале сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает Today.kz со ссылкой на "Казинформ".
Зыряновский район и город Зыряновск отныне можно называть Алтаем, заявил глава региона. Он также отметил, что депутаты районного маслихата стопроцентно проголосовали за переименование.
Вопрос о новом названии Зыряновска был поднят на официальном уровне в сентябре 2018 года. На встрече с депутатами Ахметов пояснил, что переименование города и района даст новый импульс развитию туризма. В ходе прямого эфире Даниал Ахметов также рассказал, по какому принципу будут определяться новые названия улиц в Восточном Казахстане, пишет Altaynews.
"Вопрос идеологической составляющей стоит на первом месте, но мы также не должны предавать забвению имена таких великих людей, как Чехов, Толстой, Менделеев. А имена исторических личностей, которые устарели с точки зрения идеологии, по моему мнению, должны остаться в прошлом. Например, в Усть-Каменогорске бывшая улица Карла Маркса теперь носит имя Казыбек би, в Семее улица Ленина – Мәңгілік ел. И считаю, это правильно", – сказал Даниал Ахметов.
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