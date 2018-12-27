Справки из психдиспансера и наркологии можно будет получить через Egov.kz

Через портал электронного правительства теперь можно получить справки из наркологии, псих- и тубдиспансера, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Всего ведомство за 2018 год оцифровало 22 государственные услуги.
Справки будут предоставляться на бесплатной основе и в течение 15 минут будут доступны в личном кабинете egov.kz.
Для получения данных справок необходимо зарегистрироваться, перейти в раздел "Здравоохранение" и выбрать:
- Выдача справки с противотуберкулезной организации; - Выдача справки с наркологической организации; - Выдача справки с психоневрологической организации.
Кроме того, были оцифрованы ещё две услуги во вкладке "Сертификация и аттестация": выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории специалистам с медицинским образованием; выдача сертификата специалиста для доступа к клинической практике.
В министерстве отмечают, что до автоматизации процесса это занимало порядка десяти рабочих дней, сейчас - не более пяти рабочих дней и полностью в электроном формате.
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