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Справки из психдиспансера и наркологии можно будет получить через Egov.kz

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Справки из психдиспансера и наркологии можно будет получить через Egov.kz
фото: shipovnik.ua
Через портал электронного правительства теперь можно получить справки из наркологии, псих- и тубдиспансера, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Всего ведомство за 2018 год оцифровало 22 государственные услуги.

Справки будут предоставляться на бесплатной основе и в течение 15 минут будут доступны в личном кабинете egov.kz.

Для получения данных справок необходимо зарегистрироваться, перейти в раздел "Здравоохранение" и выбрать:

- Выдача справки с противотуберкулезной организации;
- Выдача справки с наркологической организации;
- Выдача справки с психоневрологической организации.

Кроме того, были оцифрованы ещё две услуги во вкладке "Сертификация и аттестация": выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории специалистам с медицинским образованием; выдача сертификата специалиста для доступа к клинической практике.

В министерстве отмечают, что до автоматизации процесса это занимало порядка десяти рабочих дней, сейчас - не более пяти рабочих дней и полностью в электроном формате.
Источник: bnews.kz
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